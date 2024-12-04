الأربعاء 4 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة شؤون الضواحي بالإمارة

حاكم الشارقة يصدر مرسوماً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة شؤون الضواحي بالإمارة
4 ديسمبر 2024 13:06

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة.

أخبار ذات صلة
«صدارة قياسية» للشارقة في «أبطال آسيا 2»
الشارقة يتأهل إلى دور الـ 16 في «أبطال آسيا 2»

ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة شؤون الضواحي المرفق بهذا المرسوم، على أن يصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي: الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة، بما يتفق واختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

المصدر: وام
الشارقة
حاكم الشارقة
سلطان القاسمي
آخر الأخبار
«جائزة هولندا» تخرج من أجندة «الفورمولا-1»
الرياضة
«جائزة هولندا» تخرج من أجندة «الفورمولا-1»
اليوم 14:08
الإمارات تحتفي بعيد اتحادها الـ 53 وسط حضور إنساني بارز
علوم الدار
الإمارات تحتفي بعيد اتحادها الـ 53 وسط حضور إنساني بارز
اليوم 14:05
أبوظبي تقدم لأول مرة مهرجان «أوفليميتس للموسيقى»
الترفيه
أبوظبي تقدم لأول مرة مهرجان «أوفليميتس للموسيقى»
اليوم 14:03
إناموتو أول ياباني في «البريميرليج» يعتزل عن 45 عاماً
الرياضة
إناموتو أول ياباني في «البريميرليج» يعتزل عن 45 عاماً
اليوم 14:00
خلال 50 عاماً.. الإمارات ريادة في إسكان المواطنين وتحقيق استقرارهم
علوم الدار
خلال 50 عاماً.. الإمارات ريادة في إسكان المواطنين وتحقيق استقرارهم
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©