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علوم الدار

المستشفى الميداني الإماراتي يقدم خدماته الطبية لـ 48700 حالة من أهالي غزة

المستشفى الميداني الإماراتي يقدم خدماته الطبية لـ 48700 حالة من أهالي غزة
4 ديسمبر 2024 13:47

يواصلُ المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، استقبال المرضى من الأشقاء الفلسطينيين بمُختلف فئاتهم والذين يحصلون على خدماته العلاجية والطبية على مدارِ الساعة، وذلكَ في إطارِ عملية «الفارس الشهم 3» الإنْسانيةِ لتقديم العون إلى سُكان القطاع.


أنشئ المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ويعمل بتعاون مشترك بين ثلاث مؤسسات إنسانية في دولة الإمارات، وهي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في القطاع، التي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.
واستقبل المستشفى منذ افتتاحه في الثاني من ديسمبر من العام الماضي، أكثر من 48700 حالة مرضية من الرجال والنساء والأطفال.
وأجرى الفريق الطبي في المستشفى أكثر من 1780 عملية جراحية، ما بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة بمختلف أنواعها، كالعظام والأعصاب والجراحات العامة.
وقدمت دولة الإمارات أيضاً 10 سيارات إسعاف، و400 طن من المساعدات الطبية، دعماً للقطاع الصحي في غزة.
ويضم المستشفى غرفاً للعمليات الجراحية مؤهلة لإجراء أنواع الجراحات المختلفة بما في ذلك، العامة وجراحة الأطفال وجراحة الأوعية الدموية، وغرفاً للعناية المركزة للبالغين والأطفال، وقسماً للتخدير، وعيادات تخصصية تشمل الباطنية، والأسنان، والعظام، والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، وطب النساء، فضلاً عن الخدمات الطبية المساندة.
ويقدّم المستشفى إضافة إلى ذلك، خدمات الأشعة المقطعية، والسينية، والصيدلة، وهو مزوّد بمختبر يضم أحدث الأجهزة اللازمة لإجراء أنواع التحاليل والفحوص على تنوعها، وبما يعزز قدرته على تقديم العلاج المتكامل لمراجعيه والمستفيدين منه، وفق أفضل المعايير والبروتوكولات العالمية.
ويضم الكادر الطبي العامل في المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، كوادر متخصصة ومؤهلة في المجالات والفروع الطبية المختلفة، إضافة لمتطوعين طبيين.



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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
فلسطين
المستشفى الميداني الاماراتي
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