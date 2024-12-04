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علوم الدار

غداً... استئناف امتحانات نهاية الفصل الأول

غداً... استئناف امتحانات نهاية الفصل الأول
4 ديسمبر 2024 13:50

دينا جوني (أبوظبي)
يستأنف، يوم غد، طلبة المدارس الحكومية والخاصة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بعد انتهاء إجازة الاحتفالات بيوم الاتحاد التي استمرت وفق البرمجة الزمنية المعتمدة من 29 نوفمبر إلى 4 ديسمبر.
ويؤدي الطلبة، غداً، في اليوم الثالث من الامتحانات مادة الكيمياء، وبعدها التربية الإسلامية في السادس من ديسمبر.
وفي 9 ديسمبر يؤدي الطلبة اختبار مادة الرياضيات، «ورقياً» و«إلكترونياً»، واللغة العربية، ورقياً وإلكترونياً في 10 ديسمبر، والدراسات الاجتماعية في 11 ديسمبر، حيث يختتم طلبة المسار التطبيقي امتحانات نهاية الفصل. ويؤدي بعدها طلبة المسار العام والمتقدّم والنخبة مادة الأحياء في اليوم الأخير من امتحانات الفصل الأول في 12 ديسمبر.
وكانت الوزارة قد طلبت من المدارس تكليف فرق على مستوى المدارس لتلقي الاستفسارات المتعلقة بالاختبار من اللجان ومتابعتها والرد عليها.
وكذلك وجّهت برصد أية مخالفات أو حالات إخلال بنظام الاختبارات وجمع الأدلة الداعمة لها وتطبيق اللوائح والإجراءات المتبعة.
وبالنسبة لطلبة الثاني عشر التابعين للمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، فيؤدون جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسّقي الفروع المدرسية.
وتبدأ إجازة الشتاء وفقاً للتقويم الأكاديمي في 23 ديسمبر للهيئات التعليمية والإدارية، وفي 16 ديسمبر للطلبة، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني في السادس من يناير المقبل. 

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