خالد بن زايد يهنئ هزاع بن زايد بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين

هنأ سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي،بمناسبة تعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين.

وقال سموه: "نبارك لأخي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، الثقة الكبيرة التي أولاه إياها صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، بتعيينه ممثلًا للحاكم في منطقة العين، فسموه قيادة استثنائية وقامة وطنية ملهمة، ساهمت في خدمة الإمارات عامة وأبوظبي بصفة خاصة على مدار سنوات، حيث قاد نحو التميز والإبداع،مجموعة مهمة من الملفات الحيوية التي تمس بصورة مباشرة شؤون الوطن والمواطن.

وتابع: سموه هو سند وعضيد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وهو أحد الامتدادات الاساسية للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وأحد أعمدة الوطن الكبيرة التي تحملت أمانة عدد من أهم ملفاته.

وأكد سمو الشيخ خالد بن زايد، أن هذا الاختيار يجسد ثقة رئيس الدولة في سموه، بعد نجاحاته في كافة المهام التي أسندت إليه، مشيراً إلى أن هذا القرار الحكيم يعكس رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ التنمية الشاملة وتحقيق رفاهية المواطنين والمقيمين في منطقة العين.

ولفت سموه إلى أن هذه المحطة الجديدة في مسيرة سمو الشيخ هزاع بن زايد ستمثل دفعة قوية لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مدينة العين، مشيراً إلى أن رؤية سموه الثاقبة وخبراته الواسعة في مختلف القطاعات ستسهم في تعزيز البنية التحتية وتطوير مشاريع تنموية ترسخ جودة حياة المواطنين والمقيمين ، وبما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة ويرسخ مكانة العين كمركز حضاري وثقافي رائد على المستوى المحلي والعالمي.

وقال سموه: "نسأل الله التوفيق لسمو الشيخ هزاع بن زايد في مهمته الجديدة، وأن يواصل مسيرة التفوق والازدهار التي تشهدها منطقة العين، لتظل مثالاً حياً للتطور المستدام والتنمية الشاملة".