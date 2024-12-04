الإمارات تخصص 200 ألف دولار لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين

أعلن السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف، عن مساهمة دولة الإمارات غير المخصصة بمبلغ 200 ألف دولار أميركي لعام 2025 لبرنامج مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.



وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الثابت بدعم الجهود الدؤوبة التي تبذلها المفوضية لتوفير الحماية المنقذة للحياة والمساعدة الأساسية لملايين اللاجئين والنازحين حول العالم.





وتقدمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة لتعهدها بمواصلة دعم برامج المفوضية الحيوية لعام 2025 وتمكينها من مساعدة ملايين الأشخاص المجبرين على الفرار حول العالم.