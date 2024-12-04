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علوم الدار

خولة السويدي تهنئ هزاع بن زايد بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين

شعار خولة السويدي
4 ديسمبر 2024 15:02

 توجهت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيّان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، رئيسة خولة للفن والثقافة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، بمناسبة تعيين سموه ممثلًا للحاكم في منطقة العين.
وقالت سموها، إنه اختيار صادف أهله، فقد أثبت سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، قدرته على تحمل المسؤولية والقيام بالمهام الوطنية بعزيمة قوية وإرادة صلبة ورؤية مستقبلية بعيدة، وكلنا ثقة بأن سموه سيواصل جهوده الرائدة سعياً نحو رفعة الوطن والمواطن، وفيما تتجه الأنظار نحو صناعة المستقبل وتحقيق المزيد من الإنجازات لدولة الإمارات، نتمنى مزيداً من النجاح والتوفيق لسموه في مسؤولياته الوطنية الجديدة.

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