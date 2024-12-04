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علوم الدار

محمد بن راشد: سر نجاحنا خدمة الناس

محمد بن راشد
4 ديسمبر 2024 15:18

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله" أن سر نجاحنا خدمة الناس.. وعبر 30 عاماً من رحلة التطوير الحكومي رسخنا ثقافة الأبواب المفتوحة للناس بل ثقافة عدم وجود أبواب أمام الناس.

وأكد سموه أن سمعة دبي العالمية اليوم هي نتيجة طبيعية لخدماتها السريعة وبيئة عملها المفتوحة التي تهتم بالإنسان.
 وقال سموه عبر منصة إكس:"الإخوة والأخوات … رسخنا عبر 30 عاماً من رحلة التطوير الحكومي ثقافة الأبواب المفتوحة للناس .. بل ثقافة عدم وجود أبواب أمام الناس".
 
وأكد سموه أن:"سمعة دبي العالمية اليوم هي نتيجة طبيعية لخدماتها السريعة .. وبيئة عملها المفتوحة التي تهتم بالإنسان".

وقال سموه:"الأخ محمد المري مدير عام إقامة دبي تصلني عنه الأخبار الطيبة .. من ناحية استقبال المراجعين .. وتخليص المعاملات الإنسانية والاستثنائية.. وتواجده المستمر مع الجمهور.. ومكتبه المفتوح أمام الجميع .. وفي نفس اليوم تصلني أيضاً أخبار عن ثلاثة من مدراء العموم في دبي .. صنعوا لأنفسهم مكاتب كبيرة .. ووضعوا أمام أبوابهم مدراء وسكرتارية وأمن للمباني .. ومنعوا الناس من الدخول عليهم أو الوصول لهم بحجة أن الحكومة ذكية .. والمعاملات رقمية .. والمواقع الإلكترونية هي التي تستقبل احتياجات الناس وتعالج قضاياهم .! وجهت فريق المتسوق السري برفع تقرير لي عن جميع الدوائر" .

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وقال سموه: "رسالتي ووصيتي للجميع .. سر نجاحنا خدمة الناس .. وتسهيل حياتهم .. ودوام التواصل معهم … هذه مبادئنا الحكومية .. لم نغيرها .. ومن يعتقد أننا تغيرنا .. سنغيره" .

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
إقامة دبي
محمد بن راشد
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