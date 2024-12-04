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أبوظبي للتقاعد يطلق مبادرة «سجِّل اهتماماتك وخبراتك» للمتقاعدين عبر «تم»

أبوظبي للتقاعد يطلق مبادرة «سجِّل اهتماماتك وخبراتك» للمتقاعدين عبر «تم»
4 ديسمبر 2024 15:45

دعا صندوق أبوظبي للتقاعد المتقاعدين إلى التسجيل في مبادرة «سجِّل اهتماماتك وخبراتك» التي أطلقها ضمن خدماته الرقمية في منصة «تم»، بهدف دعمهم والارتقاء بالخدمات المقدَّمة لهم، وفق توجُّهات حكومة أبوظبي وسعيها الدائم إلى تحسين جودة حياة المواطنين.

وأوضح الصندوق أنَّ المبادرة تهدف إلى التَّعرُّف على المتقاعدين بصورة أكبر، من خلال الكشف عن بعض المعلومات عن تخصُّصاتهم وخبراتهم المهنية وأهدافهم؛ إذ تتيح لهم فرصة مشاركة اهتماماتهم وهواياتهم واحتياجاتهم عبر اختيار مسارات متنوّعة صمَّمها الصندوق بعناية، لافتاً إلى أنه سيدرس جميع المدخلات دورياً، وسيقترح مبادرات اجتماعية مبتكرة تستند إلى معلومات وبيانات دقيقة نابعة من احتياجات المتقاعدين الفعلية لتلبيتها بالتعاون مع شركاء الصندوق الاستراتيجيين، ما يضمن تحسين جودة حياتهم، وتقديم سُبُل الدعم لهم ولأُسرهم في مجالات مختلفة.

وتتيح المبادرة للمتقاعدين تسجيل جميع البيانات المتعلقة بتخصُّصاتهم وخبراتهم المهنية، بهدف إضافتها إلى قاعدة بيانات خبراء الصندوق، التي ستُمكِّنهم مستقبلاً من مواصلة عطائهم ومشاركة خبراتهم لخدمة الوطن.

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وأكَّد خلف عبدالله رحمة الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، أنَّ هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الصندوق الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز دور المتقاعدين ودعمهم في مختلف جوانب الحياة. وأوضح أنَّ الصندوق، بناءً على مدخلات وتحليل احتياجات المتقاعدين، سيعمل على تطوير البرامج والمبادرات وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لضمان توفير الدعم المستدام الذي يُسهم في تحسين جودة حياة المتقاعدين وأُسرهم، وترسيخ مكانتهم المجتمعية، وتقديم جميع سُبُل الرعاية اللازمة لهم.

ويمكن للمتقاعدين تسجيل اهتماماتهم وخبراتهم من خلال خدمات صندوق أبوظبي للتقاعد الرقمية على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة «تم» أو من خلال صفحة «سجِّل اهتمامك» على موقع الصندوق www.pension.gov.ae

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
صندوق أبوظبي للتقاعد
منصة تم
المتقاعدين
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