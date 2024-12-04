الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياُ أحياناً يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.والموج في الخليج العربي خفيف ، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:24 والمد الثاني عند الساعة 05:44، والجزر الأول عند الساعة 07:54 والجزر الثاني عند الساعة 22:24.

والموج في بحر عمان، خفيف ، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01:00 ،والجزر الأول عند الساعة 18:04 والجزر الثاني عند الساعة 07:12.