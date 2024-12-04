الخميس 5 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفاهم بين «بلدية عجمان» و«العربي لإنماء المدن» لتعزيز التنمية

خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
5 ديسمبر 2024 01:34

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: استقرار المنطقة رهن بحل دائم للصراع العربي الإسرائيلي
الإمارات: ملتزمون بدعم جهود حماية اللاجئين والنازحين في العالم

وقعت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في مقرها، مذكرة تفاهم مع المعهد العربي لإنماء المدن، الذي يتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً له، بهدف تعزيز التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة وتطوير الحلول المبتكرة لتحسين جودة الحياة في المدن العربية.
ووقع عن الدائرة عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، وعن المعهد، الدكتور أنس المغيري، مدير عام المعهد، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجهتين.
وأكد النعيمي، أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال التخطيط الحضري، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يتماشى مع رؤية عجمان 2030، موضحاً أن من المتوقع أن تحقق هذه الجهود زيادة في كفاءة المشاريع التنموية بنسبة تتجاوز 20% خلال الأعوام القادمة.
وأضاف، هذه الشراكة مع المعهد العربي لإنماء المدن ستوفر إطاراً مشتركاً لتبادل الخبرات والمعرفة، وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة، وتعزيز البحث العلمي الذي يواكب التطورات العالمية، مما يدعم بناء مدن مستدامة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

شراكات
أكد المغيري، أن المعهد العربي لإنماء المدن يولي أهمية كبيرة للشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعكس التزام المعهد بدعم الابتكار والتطوير في مجالات التنمية الحضرية.
وأضاف: نتطلع من خلال هذه المذكرة إلى تنظيم ورش عمل تدريبية تسهم في بناء قدرات الكوادر المحلية.

التنمية الحضرية المستدامة
بلدية عجمان
الإمارات
عجمان
آخر الأخبار
نازحون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بخان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: أهالي غزة يواجهون «ظروفاً مزرية»
5 ديسمبر 2024
شاشة تعرض نتائج التصويت في الأمم المتحدة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
5 ديسمبر 2024
سيارة أحرقها مستوطنون في بلدة حوارة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستوطنون متطرفون يهاجمون بلدتين فلسطينيتين بالضفة الغربية
5 ديسمبر 2024
جندي إسرائيلي يجلس على أنقاض مبنى بعد تدميره في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
مقتل 50 فلسطينياً وإصابة العشرات بهجمات إسرائيلية في غزة
5 ديسمبر 2024
فلسطينيون نازحون من بيت لاهيا إلى جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تجدد رفضها القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين
5 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©