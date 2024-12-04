تفاهم بين «بلدية عجمان» و«العربي لإنماء المدن» لتعزيز التنمية

عجمان (وام)

وقعت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في مقرها، مذكرة تفاهم مع المعهد العربي لإنماء المدن، الذي يتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً له، بهدف تعزيز التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة وتطوير الحلول المبتكرة لتحسين جودة الحياة في المدن العربية.

ووقع عن الدائرة عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، وعن المعهد، الدكتور أنس المغيري، مدير عام المعهد، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجهتين.

وأكد النعيمي، أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال التخطيط الحضري، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يتماشى مع رؤية عجمان 2030، موضحاً أن من المتوقع أن تحقق هذه الجهود زيادة في كفاءة المشاريع التنموية بنسبة تتجاوز 20% خلال الأعوام القادمة.

وأضاف، هذه الشراكة مع المعهد العربي لإنماء المدن ستوفر إطاراً مشتركاً لتبادل الخبرات والمعرفة، وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة، وتعزيز البحث العلمي الذي يواكب التطورات العالمية، مما يدعم بناء مدن مستدامة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.



شراكات

أكد المغيري، أن المعهد العربي لإنماء المدن يولي أهمية كبيرة للشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعكس التزام المعهد بدعم الابتكار والتطوير في مجالات التنمية الحضرية.

وأضاف: نتطلع من خلال هذه المذكرة إلى تنظيم ورش عمل تدريبية تسهم في بناء قدرات الكوادر المحلية.