«موارد الشارقة» تختتم «تأهيل الموظفين الجدد»

الشارقة (وام)

اختتمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، برنامج «مسار لتأهيل الموظفين الجدد» للعام الجاري، بتخريج 1625 من الموظفين والموظفات الجدد.

وتمثل البرنامج بمسار تدريبي شامل سعى إلى تثقيف الموظفين الجدد، بالضوابط والأحكام الخاصة بنظم العمل في حكومة الشارقة، وعقدت برامجه التدريبية حضورياً في المدينة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

واستهدف المشروع تأهيل الموظفين ضمن خطة تكاملية نُفذت على تسع مجموعات، ست منها في إمارة الشارقة ومجموعة واحدة في المنطقة الوسطى ومجموعتان في المنطقة الشرقية، لضمان شمولية جميع المعينين الجدد في كافة الدوائر والجهات والمؤسسات بحكومة الشارقة في جميع مدنها ومناطقها.

وضمت كل مجموعة سلسلة من البرامج التأسيسية على مدار ستة أيام تدريبية متتالية، مكونة من ستة محاور هي: التثقيف الإداري والانضباط الوظيفي، وصياغة الأهداف وتقييم الأداء، والتواصل الفعال، والمبادرة والابتكار، والمهارات الإدارية، والولاء المؤسسي.