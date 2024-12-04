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بلدية أبوظبي تنظم ورشاً تعريفية بآلية «اختبارات تأهيل المهندسين»

بلدية أبوظبي تنظم ورشاً تعريفية بآلية «اختبارات تأهيل المهندسين»
5 ديسمبر 2024 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

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عززت بلدية مدينة أبوظبي تواصلها مع العاملين في قطاع البناء والإنشاء، وعلى وجه التحديد المكاتب الاستشارية، وشركات المقاولات من خلال تنظيم قطاع تخطيط المدن سلسلة من ورش العمل التوعوية، خلال الربع الرابع من العام الجاري 2024، استهدفت هذه الورش المهندسين، والمنشآت الهندسية العاملة في إمارة أبوظبي من شركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية الهندسية، وذلك بهدف توعيتهم حول نظام اختبارات تأهيل المهندسين، وكيفية التقديم عليها في منصة «THINK PROP»، وتوعية المنشآت الهندسية بخصوص نظام تقييم الأداء والتميز الهندسي، وأهدافه وطرق القياس، ونظام وتعليمات التصنيف، وشرح خطوات التقديم على خدمات التصنيف في منصة «تم»، وعرض نماذج للمستندات المطلوب من المهندسين والمنشآت الهندسية تقديمها في طلب القيد، وتقييم الأداء والتصنيف، وكذلك عرض المستجدات الفنية والتقنية الخاصة بأنظمة القيد والتصنيف.
وضمن هذا الإطار دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع المهندسين العاملين في قطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي إلى التسجيل في نظام قيد المهندسين الجديد، من خلال منصة «تم» للحصول على البطاقات التي ستخولهم التعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما فيها بلديات الإمارة، إذ يتعين على شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية إرفاق نسخ إلكترونية من بطاقات قيد المهندسين لجميع التعاملات الخاصة بقطاع البناء والإنشاء، كما أكدت أن المهندس المصمم يتم إظهار بطاقته على المخططات الهندسية، بحسب تخصصه.

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