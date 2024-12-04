صيانة الأرصفة وتأهيل مسارات المشاة في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي مشروعاً لصيانة الأرصفة المتهالكة والمتضررة، وإعادة تأهيل مسارات المشاة في مناطق متعددة في البر الرئيس، بهدف تعزيز معايير الاستدامة، والارتقاء بمكونات البنية التحتية الحديثة القادرة على مواكبة حجم النمو والتطور والازدهار الذي تشهده إمارة أبوظبي.

وطرحت البلدية مناقصة لتنفيذ المشروع تستهدف من خلالها شركات المقاولات من الدرجة الخاصة إلى الرابعة في مجال الطرق الرئيسة ذات الصلة.

وأوضحت البلدية أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية دائرة البلديات والنقل التي تسعى إلى توفير أرقى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز المظهر الجمالي العام.

وتنفذ البلدية المشاريع، وفقاً لخطة صيانة الأرصفة في مدينة أبوظبي وضواحيها، حيث تم إعداد خطة شاملة لصيانة الأرصفة تشتمل على: بلاط، كربستون، إنشاء منحدرات على مسارات المشاة.

وتعمل البلدية في إطار المشروع على تنفيذ أعمال صيانة شاملة لأحجار الكربستون بالشوارع الرئيسة والحيوية، وإنشاء منحدرات بمسارات المشاة بكامل شوارع جزيرة أبوظبي، وصيانة وطلاء الأرصفة المتضررة والباهتة، وإعادة تأهيل ممرات المشاة.

ونفذت البلدية سابقاً أعمال إنشاء منحدرات لمسارات المشاة في جزيرة أبوظبي، استهدفت مناطق في شارع الشيخ راشد بن سعيد وشارع الفلاح، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة والطلاء لأحجار الكربستون في عدد من الشوارع كشارع سلطان بن زايد الأول، وشارع الشيخ راشد بن سعيد ومناطق على امتداد شارع الخليج العربي وشارع زايد الأول، وشارع الشيخة فاطمة بنت مبارك، وشارع مبارك بن محمد.