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علوم الدار

«خلوة استراتيجية» لرسم ملامح خطة محاكم دبي 2025-2030

مشاركون خلال الخلوة الاستراتيجية (وام)
5 ديسمبر 2024 01:34

دبي (وام)

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ترأس الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، الخلوة الاستراتيجية لرسم ملامح خطة محاكم دبي 2025-2030.
وقال السويدي، إن الخلوة تشكل منصة مهمة لتحديد الاتجاهات المستقبلية للرؤية الاستراتيجية لمحاكم دبي، مشيراً إلى أن اللقاء يعكس التزام المحاكم بتطوير أدائها المؤسسي، وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، ويتيح فرصة لتبادل الأفكار التي تسهم في وضع استراتيجية شاملة تتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة، وتواكب التطورات العالمية في مجال العدالة.
شارك في الخلوة، القاضي عبد القادر موسى، رئيس محكمة التمييز، إلى جانب رؤساء المحاكم ومديري القطاعات، والسادة المستشارين، ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام المختلفة في محاكم دبي.
وأشار إلى أن هذه الخلوة تتيح فرصة حيوية لاتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة تساهم في تحقيق الأهداف طويلة الأجل لمحاكم دبي.
وقال إن هذه القرارات تتطلب رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب المؤسسية والابتكارية التي تواكب التطورات الحديثة في القطاع القضائي.

محاكم دبي
الإمارات
دبي
سيف السويدي
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