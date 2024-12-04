الخميس 5 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الأمن السيبراني»: مشاركة المعلومات على الإنترنت تهدد الخصوصية

«الأمن السيبراني»: مشاركة المعلومات على الإنترنت تهدد الخصوصية
5 ديسمبر 2024 01:38

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات: استقرار المنطقة رهن بحل دائم للصراع العربي الإسرائيلي
الإمارات: ملتزمون بدعم جهود حماية اللاجئين والنازحين في العالم

حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إكس» من الإفراط في مشاركة المعلومات على الإنترنت، نظراً لكونه خطراً حقيقياً يهدد الخصوصية. 
كما وتظهر الإحصاءات أن 39% من الآباء، و33% من الأطفال في الإمارات يمتلكون حسابات عامّة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعرّضهم دون علمهم لمخاطر الكشف عن تفاصيل شخصية مثل الموقع، أسماء المدارس، والهوايات بحسب موقع كاسبرسكي، وأوضح مجلس الأمن السيبراني بأنه قد تبدو مشاركة هذه المعلومات أمراً بسيطاً، لكنها تعرّض خصوصية وسلامة الأسرة لمخاطر حقيقية. 
كما أنها تفتح الباب أمام تهديدات محتملة، فقد يستغل المجرمون السيبرانيون هذه المعلومات بهدف التتبع وسرقة الهوية، وصولاً إلى المخاطر الأمنية التي قد تواجهها في منزلك.
ودعا مجلس الأمن السيبراني الأسر والأهالي إلى حماية خصوصية عوائلهم، وضبط إعداد الخصوصية، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، والتي تتضمن عمل ما يلي: أولاً: بإيقاف مشاركة الموقع، ثانياً: تقييد صلاحية التطبيقات، ثالثاً: مراجعة المحتوى المشارك.
كما ودعا مجلس الأمن السيبراني إلى عدم الانتظار حتى التعرض للخطر، ومراجعة إعدادات الخصوصية حالاً، وكن يقظاً ومطلعاً ومحمياً.

الأمن السيبراني
الإمارات
مجلس الأمن السيبراني
التهديدات السيبرانية
الجرائم السيبرانية
الخصوصية
حماية الخصوصية
انتهاك الخصوصية
مخاطر الإنترنت
قراصنة الإنترنت
الإنترنت
آخر الأخبار
نازحون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بخان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: أهالي غزة يواجهون «ظروفاً مزرية»
5 ديسمبر 2024
شاشة تعرض نتائج التصويت في الأمم المتحدة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
5 ديسمبر 2024
سيارة أحرقها مستوطنون في بلدة حوارة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستوطنون متطرفون يهاجمون بلدتين فلسطينيتين بالضفة الغربية
5 ديسمبر 2024
جندي إسرائيلي يجلس على أنقاض مبنى بعد تدميره في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
مقتل 50 فلسطينياً وإصابة العشرات بهجمات إسرائيلية في غزة
5 ديسمبر 2024
فلسطينيون نازحون من بيت لاهيا إلى جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تجدد رفضها القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين
5 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©