«الأمن السيبراني»: مشاركة المعلومات على الإنترنت تهدد الخصوصية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إكس» من الإفراط في مشاركة المعلومات على الإنترنت، نظراً لكونه خطراً حقيقياً يهدد الخصوصية.

كما وتظهر الإحصاءات أن 39% من الآباء، و33% من الأطفال في الإمارات يمتلكون حسابات عامّة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعرّضهم دون علمهم لمخاطر الكشف عن تفاصيل شخصية مثل الموقع، أسماء المدارس، والهوايات بحسب موقع كاسبرسكي، وأوضح مجلس الأمن السيبراني بأنه قد تبدو مشاركة هذه المعلومات أمراً بسيطاً، لكنها تعرّض خصوصية وسلامة الأسرة لمخاطر حقيقية.

كما أنها تفتح الباب أمام تهديدات محتملة، فقد يستغل المجرمون السيبرانيون هذه المعلومات بهدف التتبع وسرقة الهوية، وصولاً إلى المخاطر الأمنية التي قد تواجهها في منزلك.

ودعا مجلس الأمن السيبراني الأسر والأهالي إلى حماية خصوصية عوائلهم، وضبط إعداد الخصوصية، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، والتي تتضمن عمل ما يلي: أولاً: بإيقاف مشاركة الموقع، ثانياً: تقييد صلاحية التطبيقات، ثالثاً: مراجعة المحتوى المشارك.

كما ودعا مجلس الأمن السيبراني إلى عدم الانتظار حتى التعرض للخطر، ومراجعة إعدادات الخصوصية حالاً، وكن يقظاً ومطلعاً ومحمياً.