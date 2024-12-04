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علوم الدار

زايد بن حمد يشهد تخريج دورة «مهارات المطاردة المرورية» بأبوظبي

زايد بن حمد مع خريجي دورة «مهارات المطاردة المرورية» (من المصدر)
5 ديسمبر 2024 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتخريج عدد من منتسبي إدارة المرور والدوريات الأمنية بدورة «مهارات المطاردة المرورية الميدانية»، والتي عقدت في فرع التدريب المروري- معهد العدالة الجنائية بمدينة العين التابع لإدارة المعاهد الشرطية بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وعقدت في الفترة من 18 إلى 29 نوفمبر 2024.
وأكد العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي، رئيس لجنة تطوير الدوريات الأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، خلال التخريج، أهمية صقل مهارات المنتسبين وتطوير إمكاناتهم في مختلف مجالات العمل الشرطي والأمني.
ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بوضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تحقق أهدافها وأولوياتها في تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد المجتمع وتحقيق الريادة المؤسسية.
واطلع على سير عمل الدورة، وما تضمنته من محاضرات نظرية وتدريبات عملية أسهمت في إعداد المنتسبين وإمدادهم بالمعارف والمبادئ الأساسية بسياسة المطاردة المرورية، وتعزيز الأمن والسلامة للمجتمع.
وأثنى على السيناريو الواقعي الذي نفذه الخريجون حول كيفية التصدي لأحد المخالفين عبر مطاردة الدوريات الأمنية لشخص يقود سيارته بتهور، ورفضه اتباع التعليمات وقواعد المرور، وتم تنفيذ (السيناريو العملي) بالتعاون مع إدارة العمليات المركزية، وإدارة طيران شرطة أبوظبي، وإدارة المهام الخاصة، وإدارة التفتيش الأمني k9، ومركز القيادة والتحكم «العين»، وذلك ضمن إطار إيجاد حلول لمختلف التحديات المستقبلية.
وفي نهاية الحفل، كرم الخريجين، وسلمهم شهادات التخرج وجرى التقاط الصور التذكارية.
حضر التخريج العقيد جابر سعيدان المنصوري، مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين بالإنابة، وعدد من نواب الإدارات، ورؤساء الأقسام، ومديري الأفرع.

زايد بن حمد
أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
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