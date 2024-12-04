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دعوة المتقاعدين لتسجيل خبراتهم واهتماماتهم في «تم»

دعوة المتقاعدين لتسجيل خبراتهم واهتماماتهم في «تم»
5 ديسمبر 2024 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

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دعا صندوق أبوظبي للتقاعد المتقاعدين، للتسجيل في مبادرة «سجّل اهتماماتك وخبراتك» التي أطلقها على خدماته الرقمية في منصة «تم»، بهدف دعمهم والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي، وسعيها الدائم إلى تحسين جودة حياة المواطنين.
وأشار الصندوق إلى أن المبادرة تهدف إلى التَعرف على المتقاعدين بصورة أكبر، من خلال مشاركتهم بعض البيانات حول تخصصاتهم وخبراتهم المهنية، وأهدافهم، إذ تتيح لهم فرصة مشاركة اهتماماتهم وهواياتهم واحتياجاتهم عبر اختيار مسارات متنوعة صممها الصندوق بعناية، لافتاً إلى أنه سيقوم بدراسة المدخلات كافة دورياً، واقتراح مبادرات اجتماعية مبتكرة تستند إلى معلومات وبيانات دقيقة نابعة من احتياجات المتقاعدين الفعلية لتلبيتها، بالتعاون مع شركاء الصندوق الاستراتيجيين.
وأشار الصندوق إلى أنه يمكن للمتقاعدين تسجيل اهتماماتهم وخبراتهم، من خلال خدماته الرقمية على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة (تم)، أو من خلال صفحة «سجل اهتمامك»على الموقع الرسمي للصندوق.
وأكد خلف عبد الله رحمة الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الصندوق الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز دور المتقاعدين، ودعمهم في مختلف جوانب الحياة.

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