الخميس 5 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإمارات الصحية» يناقش نتائج المشاريع التحولية

محمد سليم العلماء ويوسف السركال والأعضاء في جانب من الاجتماع (من المصدر)
5 ديسمبر 2024 01:36

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: استقرار المنطقة رهن بحل دائم للصراع العربي الإسرائيلي
الإمارات: ملتزمون بدعم جهود حماية اللاجئين والنازحين في العالم

ناقش مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال اجتماعه السادس للعام الجاري 2024 الذي عقد أمس بدبي، عدداً من الموضوعات الهادفة، من ضمنها الأداء المؤسسي للربع الثالث ونسب إنجاز المشاريع التحولية، واطلع المجلس على مستجدات تنفيذها، والهادفة إلى تعزيز الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتحسين جودة حياة الأفراد وفق أفضل الممارسات العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس الإدارة، وحضور الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، حيث تمت مناقشتها إلى جانب عدد من القضايا والمشاريع الأخرى.
وأكد الدكتور محمد سليم العلماء أن المؤسسة حريصة على أن تكون من أول الجهات الحكومية في العمل بمنهج المشاريع التحولية منذ إطلاقها على مستوى الدولة؛ بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمات الصحية التي تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، والتي تعزز من البروتوكولات العلاجية، وتوفر أعلى معايير الخدمات الطبية الحديثة، بما يتناسب مع مكانة الدولة على خريطة الصحة العالمية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة في هذا الشأن تأتي منسجمة مع سياسات الحكومة الرشيدة، ومتسقة مع الاستراتيجيات الوطنية الساعية إلى تطوير مجالات العمل الحكومي، وترسيخ مفاهيم التحول الرقمي في قطاع الخدمات الصحية، من خلال تبني أفضل المقاييس العالمية، واستقطاب أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطب الحديث.
وأوضح الدكتور يوسف محمد السركال أن الاجتماع استهدف بحث نتائج تنفيذ المشاريع التحويلية وفقاً للخطط والمراحل الزمنية المحددة، انسجاماً مع رؤية المؤسسة بأن تكون الوجهة الرائدة عالمياً في تقديم أعلى معايير الخدمات الصحية، والارتقاء بجودة حياة الأفراد، عبر توفير خدمات صحية وعلاجية استباقية ومتكاملة، ومنظومة صحية قائمة على أحدث التقنيات الصحية والعلاجية المتقدمة، وبيئة عمل ترتكز على الكفاءات والمواهب الصحية المحترفة.
وذكر أن اجتماع مجلس الإدارة تناول نتائج المشاريع التحولية الكبرى للدورة الثانية (2023-2024)، وأهميتها في تحقيق محاور رؤية الإمارات 2031.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الإمارات
محمد العلماء
يوسف السركال
آخر الأخبار
نازحون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بخان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: أهالي غزة يواجهون «ظروفاً مزرية»
5 ديسمبر 2024
شاشة تعرض نتائج التصويت في الأمم المتحدة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
5 ديسمبر 2024
سيارة أحرقها مستوطنون في بلدة حوارة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستوطنون متطرفون يهاجمون بلدتين فلسطينيتين بالضفة الغربية
5 ديسمبر 2024
جندي إسرائيلي يجلس على أنقاض مبنى بعد تدميره في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
مقتل 50 فلسطينياً وإصابة العشرات بهجمات إسرائيلية في غزة
5 ديسمبر 2024
فلسطينيون نازحون من بيت لاهيا إلى جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تجدد رفضها القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين
5 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©