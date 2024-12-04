«الإمارات الصحية» يناقش نتائج المشاريع التحولية

دبي (الاتحاد)

ناقش مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، خلال اجتماعه السادس للعام الجاري 2024 الذي عقد أمس بدبي، عدداً من الموضوعات الهادفة، من ضمنها الأداء المؤسسي للربع الثالث ونسب إنجاز المشاريع التحولية، واطلع المجلس على مستجدات تنفيذها، والهادفة إلى تعزيز الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتحسين جودة حياة الأفراد وفق أفضل الممارسات العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس الإدارة، وحضور الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، حيث تمت مناقشتها إلى جانب عدد من القضايا والمشاريع الأخرى.

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء أن المؤسسة حريصة على أن تكون من أول الجهات الحكومية في العمل بمنهج المشاريع التحولية منذ إطلاقها على مستوى الدولة؛ بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى تقديم الخدمات الصحية التي تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، والتي تعزز من البروتوكولات العلاجية، وتوفر أعلى معايير الخدمات الطبية الحديثة، بما يتناسب مع مكانة الدولة على خريطة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية التي تنفذها المؤسسة في هذا الشأن تأتي منسجمة مع سياسات الحكومة الرشيدة، ومتسقة مع الاستراتيجيات الوطنية الساعية إلى تطوير مجالات العمل الحكومي، وترسيخ مفاهيم التحول الرقمي في قطاع الخدمات الصحية، من خلال تبني أفضل المقاييس العالمية، واستقطاب أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطب الحديث.

وأوضح الدكتور يوسف محمد السركال أن الاجتماع استهدف بحث نتائج تنفيذ المشاريع التحويلية وفقاً للخطط والمراحل الزمنية المحددة، انسجاماً مع رؤية المؤسسة بأن تكون الوجهة الرائدة عالمياً في تقديم أعلى معايير الخدمات الصحية، والارتقاء بجودة حياة الأفراد، عبر توفير خدمات صحية وعلاجية استباقية ومتكاملة، ومنظومة صحية قائمة على أحدث التقنيات الصحية والعلاجية المتقدمة، وبيئة عمل ترتكز على الكفاءات والمواهب الصحية المحترفة.

وذكر أن اجتماع مجلس الإدارة تناول نتائج المشاريع التحولية الكبرى للدورة الثانية (2023-2024)، وأهميتها في تحقيق محاور رؤية الإمارات 2031.