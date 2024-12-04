«تريندز» وقناة «روسيا اليوم» يوقعان اتفاقية تعاون

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات اتفاقية تعاون مع قناة «روسيا اليوم»، حيث سيعمل الجانبان بموجبها على تنفيذ عدد من المشاريع البحثية والإعلامية المشتركة الهادفة إلى تحليل القضايا والأزمات العالمية المستجدة، من خلال رؤى علمية دقيقة ومدروسة.

وتسعى الاتفاقية إلى توسيع نطاق التعاون بين الطرفين ليشمل إطلاق برامج ودورات تدريبية مشتركة، وإعداد دراسات ميدانية وإعلامية متخصصة، إلى جانب التبادل المعرفي، من خلال الاستفادة من الخبرات والخبراء لدى الجانبين في البحوث الاستراتيجية.

وقع اتفاقية التعاون عن «تريندز»، الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، وعن «روسيا اليوم»، مازن يوسف، مدير موقع RT Arabic، وذلك في جناح المركز المشارك في أعمال النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، إن اتفاقية التعاون مع قناة روسيا اليوم تأتي في إطار سعي الطرفين إلى تبادل المعرفة والخبرات، وتنفيذ مشاريع بحثية وإعلامية مشتركة تدعم الفهم العميق لمختلف التحولات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وذكر العلي أن الاتفاقية تدعم توجهات واستراتيجية «تريندز» الساعية إلى توسيع قاعدة الشركاء من المؤسسات الأكاديمية والبحثية والإعلامية، وذلك بغرض تعظيم الاستفادة من الرؤى المتنوعة حول العالم، ما يعزز ثقافة الحوار، ويدعم بناء مجتمعات المعرفة المستدامة، ويخدم مسيرة البحث العلمي العالمي.

وأعربت مايا مناع، مديرة قناة RT Arabic، عن تفاؤلها بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وقالت: «أنا واثقة من أن التعاون بين قناة RT Arabic ومركز تريندز سيعطي دفعة جديدة في مجال البحوث الإعلامية، فقد استطاعت قناة RT Arabic على مدى نحو 18 عاماً كسب ثقة المشاهدين، كما أنشأت قاعدة معلومات خاصة بها، وستكون هذه القاعدة محل دراسة واستخدام من قبل مركز تريندز للبحوث والاستشارات عند إعداد ونشر المقالات التحليلية حول المشهد الإعلامي الدولي المعاصر».