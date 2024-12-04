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نهيان بن مبارك: الهدف الاستراتيجي لصندوق الوطن تعزيز الهوية الوطنية لدى فئات المجتمع كافة

نهيان بن مبارك: الهدف الاستراتيجي لصندوق الوطن تعزيز الهوية الوطنية لدى فئات المجتمع كافة
5 ديسمبر 2024 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن الهدف الاستراتيجي الذي يضعه العاملون في الصندوق كافة نصب أعينهم، وتتمحور حوله مبادراته وأنشطته كافة، هو تعزيز قيم الهوية الوطنية لدى فئات المجتمع كلها، لاسيما طلاب المدارس والجامعات.
وأضاف أن الصندوق يسعى لتعزيز هذه القيم تحت شعار «هوية وطنية قوية ومستدامة.. دعائمها التمكين والإنتاجية والمسؤولية» الذي يعمل الجميع لتحقيقه، وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي علمنا أن الاعتزاز بالهوية الوطنية هو تأكيد على ما يعرفه العالم كله عن أبناء وبنات الإمارات من أخلاق حميدة وسلوكٍ رصين، وما تتميز به الدولة من تاريخ أصيل وتراث خالد وحيوية متدفقة وإنجازات متوالية.
جاء ذلك، عقب اعتماد معاليه خطة صندوق الوطن لإطلاق مبادرات وأنشطة برنامج «شتاء صندوق الوطن» والذي يتضمن موضوعين رئيسين هذا العام هما «قدوتي» و«لغة القرآن»، وينطلق في إمارات الدولة كافة على مدى أسبوع، بداية من 16 ديسمبر الجاري، للفئات العمرية من 8 سنوات إلى 15 سنة، ويضم عشرات الفعاليات التي تركز على عناوين عدة منها، الوطن، والقيادة، والمستقبل، واللغة العربية، والمجتمع من خلال لغة القرآن: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إضافة إلى التاريخ والتراث والثقافة الإماراتية.

حوارات ونقاشات تفاعلية
وتتضمن أنشطة «برنامج شتاء صندوق الوطن» لهذا العام حوارات ونقاشات تفاعلية يديرها كتاب وفنانون ومؤثرون، وأنشطة تتعلق بتنمية المهارات الاجتماعية «التعارف، والعمل الجماعي، وروح الفريق»، ولقاءات خاصة بضيوف مُميزين في مجالات عدة، وألعاب رياضية «كرة سلة، وكرة قدم، وتنس، وألعاب تفاعلية»، وحلقات خاصة حول القرآن الكريم، والقراءة والكتابة الإبداعية، وورش خاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومهارات وأشغال يدوية، وزيارات ميدانية، وقصص وطنية تراثية مُلهمة، ومهارات اللغة العربية.

كافة المناطق
وحول الأماكن التي تحتضن أنشطة «برنامج شتاء صندوق الوطن» فستتم تغطية المناطق الجغرافية كافة في الدولة من خلال العمل مع المدارس المنفذة لأندية الهوية الوطنية، بالإضافة إلى المراكز الثقافية والإبداعية التابعة لوزارة الثقافة، والمراكز الشبابية، حيث تم اختيار مدارس أندية الهوية الوطنية، حسب التوزيع الجغرافي لضمان تغطية متكاملة، حيث تتم تغطية 12 منطقة في الإمارات، بمشاركة 18 مدرسة حكومية وخاصة.

تنفيذ البرنامج
حول توزيع الأنشطة على إمارات الدولة وأماكن تنفيذ البرنامج، أكد صندوق الوطن أنه في إمارة أبوظبي تم اختيار مدرسة أبوظبي الدولية بمدينة محمد بن زايد، وأكاديمية جيمس العالمية بجزيرة الريم، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية ببني ياس، والمركز الثقافي بالظفرة، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالعين العقابية، والثانوية الإنجليزية جيمس، وفي إمارة عجمان تم اختيار المركز الثقافي، ومركز الشباب، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية، وفي إمارة أم القيوين تم اختيار المركز الثقافي بأم القيوين، ومركز الشباب فلج المعلا، إضافة إلى المركز الثقافي برأس الخيمة، ومدرسة جيمس وينشستر بالفجيرة، والمركز الثقافي بالحليفات.

نهيان بن مبارك
الإمارات
صندوق الوطن
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