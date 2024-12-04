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خليفة بن محمد: الإمارات تقدم نموذجاً حضارياً فريداً في مجال التطوع

خليفة بن محمد: الإمارات تقدم نموذجاً حضارياً فريداً في مجال التطوع
5 ديسمبر 2024 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، رئيس فريق أبوظبي التطوعي، الرئيس الفخري لفريق فزعة التطوعي، أن التطوع المتنوع هو نبض التغيير، وتقوية نسيج المجتمع، وسد الفجوة بين الأجيال.
وقال: احتفالاً باليوم الدولي للمتطوعين، الذي يصادف الخامس من ديسمبر كل عام، فإن الجهود الإماراتية في مجال التطوع تحظى بالتنوع المجتمعي الوفير، الذي يسهم في رفد خطط وأهداف التنمية المستدامة.
لافتاً في هذا الصدد إلى ما يزيد على 9 آلاف متطوّع عضو فعّال ومُسجّل بالفرق الذي يتولّى رئاستها بأبوظبي.. داعياً الجميع إلى التطوع، وانتهاز الفرصة لرد الجميل لهذا الوطن المعطاء.
كما أعرب عن فخره بما تقدمه دولة الإمارات من نموذج حضاري إنساني فريد في مجال التطوع.
وأشار في هذا الإطار إلى أهمية شِعار الأمم المتحدة لهذا العام «التطوع المتنوع يقوي المجتمعات»، حيث يعكس جوهر التطوع، ومجموعة الأهداف السامية.

خليفة بن محمد
الإمارات
خليفة بن محمد بن خالد
التطوع
العمل التطوعي
جمعية واجب التطوعية
جمعية واجب
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