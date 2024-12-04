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محمد المري: دبي نموذج عالمي للعيش والإلهام

محمد المري
5 ديسمبر 2024 01:37

دبي (الاتحاد)

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أكد الفريق محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة وسمعة مدينة دبي تعتمد على جودة الخدمات، وعلينا أن نكون أوفياء لهذا الإرث العظيم.
وذكر أن دبي اليوم تمثل نموذجاً عالمياً للعيش والإلهام، ونجاحنا الحقيقي يتجلى في الأثر الإيجابي الذي نتركه في قلوب الناس، وسنبقى مخلصين وملتزمين بخدمة الوطن والإنسان، ونعمل على جعل دولة الإمارات العربية المتحدة رمزاً للعطاء والإنسانية.
وقال في كلمة له: «أدركت أن المسؤولية تكمن في خدمة الإنسان بعد أن استمعت إلى كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، «ساعد الناس وأسعدهم»، فقد أصبحت هذه العبارة البوصلة وخريطة الطريق في كل خطوة في إسعاد الناس وتقديم كل المساعدة لهم».
وأضاف: «لقد تعلمت أن القيادة ليست امتيازاً، بل التزام عميق بخدمة الوطن والمجتمع، ومن مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لا زلت أتعلم، فهذا واجبي كمسؤول يؤدي الأمانة، وسوف أستمرّ بالعطاء».
وأشار إلى أن إقامة دبي ليست مجرد إدارة خدمات، بل هي البوابة التي تعكس روح المدينة التي لا تعرف المستحيل، فكل معاملة تُنجز بكفاءة وكل مشكلة تُحل بابتسامة تعكس فلسفة العطاء التي تعلمناها من سموه.
وشدد على أن استقبال المسافرين من كافة أنحاء العالم إلى دولة الإمارات عبر بوابة السلام، مطارات دبي، هي مسؤولية كبيرة تتطلب منا التزاماً خاصاً لضمان تقديم تجربة مميزة تعكس السمعة الطيبة لدولة الإمارات وكرم ضيافتها وترحابها.

محمد المري
دبي
الإمارات
محمد أحمد المري
الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
إقامة دبي
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