سالم بن سلطان القاسمي: تعزيز المنجزات في المجالات كافة

رأس الخيمة (وام)

هنأ الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بمناسبة تعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين.

وأعرب الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً لسموه التوفيق والسداد، لما فيه خير ورفعة دولتنا الغالية والسداد، والمساهمة في الارتقاء بمكانة العين، وتعزيز منجزاتها في المجالات كافة.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية في مسيرتها الخيرة في تعزيز بنيان الوطن، وبناء الإنسان أغلى ما تملك الإمارات، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ سموه، وأن يمتعه بالصحة والعافية.