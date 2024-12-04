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عبدالملك بن كايد: مواصلة مسيرة التنمية في منطقة العين

عبدالملك بن كايد: مواصلة مسيرة التنمية في منطقة العين
5 ديسمبر 2024 01:36

رأس الخيمة (وام)

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هنأ معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بمناسبة تعيينه، ممثلاً للحاكم في منطقة العين.
وأعرب الشيخ عبدالملك بن كايد عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً لسموه التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، والسير بمنطقة العين إلى مراتب متقدمة في المجالات كافة، وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لها.
وقال الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، إن هذا الاختيار يعكس الثقة الغالية التي يحظى بها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والكفاءة العالية التي يتمتع بها، متمنياً لسموه المزيد من النجاح والتوفيق والسداد في أداء المهام الموكلة له لمواصلة مسيرة التنمية في منطقة العين، وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات.

عبدالملك بن كايد القاسمي
الإمارات
العين
هزاع بن زايد
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