طالب بن صقر القاسمي يهنئ هزاع بن زايد بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين

رأس الخيمة (وام)

هنّأ الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بمناسبة تعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين.

وقال الشيخ طالب بن صقر: أبارك لأخي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، الثقة الكبيرة التي أولاه إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين، متمنياً لسموه التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطن والسير بمدينة العين إلى مراتب متقدمة في كافة المجالات، وتحقيق المزيد من الازدهار لها.

وأضاف الشيخ طالب بن صقر القاسمي، أن اختيار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان صادف أهله، فقد أثبت سموه قدرته على تحمل المسؤولية، والقيام بالمهام الوطنية بعزيمة قوية وإرادة صلبة ورؤية مستقبلية بعيدة، ليشارك القيادة الرشيدة في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولتنا تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.