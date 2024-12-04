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أمين مجمع الملك فهد لطباعة المصحف يطلع على «مجمع القرآن»

أمين مجمع الملك فهد لطباعة المصحف يطلع على «مجمع القرآن»
5 ديسمبر 2024 01:34

الشارقة (وام)

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اطلع الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف سعد بن راشد الدوسري على دور مجمع القرآن الكريم العلمي والبحثي ورسالته العالمية في خدمة القرآن الكريم وعلومه، للتعريف بإرثه المعرفي والحضاري.
جاء ذلك خلال زيارته، أمس، لمجمع القرآن الكريم في الشارقة، حيث التقى الدكتور عبدالله خلف الحوسني، الأمين العام لمجمع القرآن الكريم الذي قدم شرحاً عن دور المجمع في تعزيز دور الثقافة الإسلامية والعناية بخدمة القرآن الكريم من خلال الدراسات والبحوث القرآنية ومقرأة الشارقة الإلكترونية العالمية والمتاحف القرآنية.
وأعرب سعد الدوسري عن إعجابه بالجهود المذهلة التي يبذلها المجمع للمحافظة على تراث القرآن الكريم، وتعزيز المعرفة المتعلقة بعلومه والاهتمام الكبير الذي يوليه في تعزيز القيم الإسلامية مؤكداً أن هذه الجهود الكبيرة المباركة تأتي نتيجة الرؤية الحكيمة والرعاية الكريمة من قِبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة لخدمة القرآن الكريم لإنشاء هذا الصرح العظيم ومشروعاته العلمية والبحثية.

الإمارات
الشارقة
المصحف الشريف
القرآن الكريم
خدمة القرآن الكريم
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