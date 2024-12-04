38 باحثاً يناقشون مستقبل التكنولوجيا في «مرصد»

رأس الخيمة (وام)

اختتمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، فعاليات برنامج «مرصد» في دورته الرابعة، الذي جاء تحت شعار «الهوية الوطنية» بمشاركة 38 باحثاً وباحثة من مختلف المراحل العمرية.

واستمر البرنامج على مدار أربعة أسابيع، وهدف إلى رصد الظواهر والتقاليد والسلوكيات الإيجابية والسلبية في مختلف المجالات مع التركيز على زيادة الوعي الشبابي بأنظمة التكنولوجيا المستقبلية، وكيفية الاستفادة منها لتطوير المهارات وبناء المجتمع.

وتميز البرنامج هذه الدورة بدراسة عنوانها «الشباب في عصر التكنولوجيا المستقبلية»، وتناولت تحليل مستوى المعرفة والمهارات المستقبلية المرتبطة بالتكنولوجيا لدى الشباب وفي مجتمع الإمارات.

وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن برنامج مرصد يتماشى مع رؤية الإمارات لبناء اقتصاد معرفي مستدام، وإعداد جيل من الشباب ليكونوا قادة المستقبل وصناع الفرق في مجتمعهم، مشيراً إلى أهمية الهوية الوطنية في مواجهة التحديات.