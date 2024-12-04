الخميس 5 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

38 باحثاً يناقشون مستقبل التكنولوجيا في «مرصد»

38 باحثاً يناقشون مستقبل التكنولوجيا في «مرصد»
5 ديسمبر 2024 01:34

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: استقرار المنطقة رهن بحل دائم للصراع العربي الإسرائيلي
الإمارات: ملتزمون بدعم جهود حماية اللاجئين والنازحين في العالم

اختتمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، فعاليات برنامج «مرصد» في دورته الرابعة، الذي جاء تحت شعار «الهوية الوطنية» بمشاركة 38 باحثاً وباحثة من مختلف المراحل العمرية.
واستمر البرنامج على مدار أربعة أسابيع، وهدف إلى رصد الظواهر والتقاليد والسلوكيات الإيجابية والسلبية في مختلف المجالات مع التركيز على زيادة الوعي الشبابي بأنظمة التكنولوجيا المستقبلية، وكيفية الاستفادة منها لتطوير المهارات وبناء المجتمع.
وتميز البرنامج هذه الدورة بدراسة عنوانها «الشباب في عصر التكنولوجيا المستقبلية»، وتناولت تحليل مستوى المعرفة والمهارات المستقبلية المرتبطة بالتكنولوجيا لدى الشباب وفي مجتمع الإمارات.
وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن برنامج مرصد يتماشى مع رؤية الإمارات لبناء اقتصاد معرفي مستدام، وإعداد جيل من الشباب ليكونوا قادة المستقبل وصناع الفرق في مجتمعهم، مشيراً إلى أهمية الهوية الوطنية في مواجهة التحديات.

جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية
رأس الخيمة
الإمارات
آخر الأخبار
نازحون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بخان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: أهالي غزة يواجهون «ظروفاً مزرية»
5 ديسمبر 2024
شاشة تعرض نتائج التصويت في الأمم المتحدة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
5 ديسمبر 2024
سيارة أحرقها مستوطنون في بلدة حوارة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستوطنون متطرفون يهاجمون بلدتين فلسطينيتين بالضفة الغربية
5 ديسمبر 2024
جندي إسرائيلي يجلس على أنقاض مبنى بعد تدميره في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
مقتل 50 فلسطينياً وإصابة العشرات بهجمات إسرائيلية في غزة
5 ديسمبر 2024
فلسطينيون نازحون من بيت لاهيا إلى جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تجدد رفضها القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين
5 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©