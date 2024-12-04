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مهرجان السلع البحري ينطلق بباقة متنوعة من الفعاليات

مهرجان السلع البحري ينطلق بباقة متنوعة من الفعاليات
5 ديسمبر 2024 01:34

الظفرة (وام)

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برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، انطلقت أمس فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان السلع البحري، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية في شاطئ مدينة السلع بمنطقة الظفرة في أبوظبي، ويستمر إلى 8 ديسمبر الحالي.
وتحفل دورة هذا العام بباقة متنوعة من المسابقات والفعاليات التي تعكس جوانب مختلفة من التراث الإماراتي، وتبرز ثراءه وتنوعه وتعرّف الجمهور من المواطنين والمقيمين والسياح بقيمته الحضارية، وتعزز حضور الرياضات البحرية التراثية في المجتمع.
ونظم في اليوم الأول للمهرجان سباق براكة للبوانيش الشراعية الذي أقيم لمسافة 7 أميال، بمشاركة 40 بانوشاً على متنها 200 بحار، وشهد السباق أجواء حماسية من التحدي والتنافس، في ظل حرص المشاركين على تقديم أفضل ما لديهم.
وفاز بلقب السباق «طوفان 21» لمالكه حمد راشد محمد راشد الرميثي، بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي، وجاء في المركز الثاني «مربان61» لمالكه إبراهيم إسماعيل المرزوقي، وبقيادة النوخذة زايد عبد الله علي الحوسني، وحل في المركز الثالث «الهادي29» لمالكه النوخذة عبدالله صباح محمد الرميثي. وكرم الفائزين عبدالله بطي القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، وسعيد خلفان المزروعي، مدير مهرجان السلع البحري، وخليفة السويدي مشرف عام السباق.
وشهد أمس انطلاق عدد من المسابقات المتنوعة، منها بطولة الهدد التي تقام بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين بهدف التعريف برياضة الصيد بالصقور، كونها إرثاً يجب المحافظة عليه وتشجيعه ونشره، ورُصدت للبطولة جوائز بقيمة 250 ألف درهم لمجموع 50 فائزاً.
وشارك في اليوم الأول للبطولة بفئتيها «الزاجل 10 ريشات، الزاجل 12 ريشة» عدد 34 صقاراً، وفاز في فئة الزاجل 10 ريشات كل من غدير علي المري، وسالم سعود مبارك الشدي، وهادي محمد حمود المنصوري، وصالح محمد مبارك، أما فئة زاجل 12 ريشة، ففاز فيها كل من تركي علي المري، وسهيل راشد بخيت المنصوري، وراشد عيسى راشد المرشودي.

مهرجان السلع البحري
الإمارات
حمدان بن زايد
الظفرة
هيئة أبوظبي للتراث
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
مدينة السلع
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