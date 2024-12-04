الخميس 5 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات: استقرار المنطقة رهن بحل دائم للصراع العربي الإسرائيلي

الإمارات: استقرار المنطقة رهن بحل دائم للصراع العربي الإسرائيلي
5 ديسمبر 2024 01:38

نيويورك (الاتحاد)
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعوتها إلى وقف إطلاق النار الفوري والشامل في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام وعلى نطاق واسع، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين وإنهاء الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين في غزة، مؤكدةً أنها ستظل ملتزمة بدعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء النزاعات، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وحماية كرامة وحقوق الشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة
«الأونروا»: أهالي غزة يواجهون «ظروفاً مزرية»
الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية

وأكدت الإمارات في بيان خلال مناقشة الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية، ألقاه السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، التضامن الدائم مع الأشقاء الفلسطينيين الذين يواجهون مآسي وتداعيات متعددة الأبعاد، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والتصعيد المتواصل في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وجدد البيان دعوة الإمارات إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام وعلى نطاق واسع، والإفراج عن كافة الرهائن والمحتجزين، مؤكداً على الرفض القاطع لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية، ومشدداً على ضرورة احترام كافة الأطراف للقانون الدولي الإنساني، ووقف الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين في غزة.
وقال البيان: إن «الإحصائيات والنسب المئوية لا يمكن أن توضح التأثير الفعلي لهذه الحرب، وحجم تداعياتها التي قد تمتد لعقود، بما في ذلك الآثار النفسية العميقة في نفوس من عاصروا ويلاتها، والذين ينظرون لأرقام القتلى والجرحى كتذكار لكل من فقدوهم من أبناء وإخوة وأهلٍ وأصدقاء، ويرون الأنقاض كبقايا لمنازلهم التي ضمت عائلاتهم وأجدادهم، ومحيطهم الذي ترعرعوا في أرجائه».
وأضاف: «منذ اندلاع الحرب في غزة، كانت دولة الإمارات، قيادة وشعباً، سباقة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وقد تجلى ذلك في مبادرات إنسانية عديدة، تضمنت إرسال المساعدات عبر البر والبحر والجو».
وأشار البيان إلى أن تحقيق الاستقرار طويل الأمد في المنطقة يتطلب إيجاد حل دائم وشامل وعادل للصراع العربي الإسرائيلي، استناداً إلى حل الدولتين، ووفقاً لخارطة طريق واضحة وشفافة ولا يمكن التراجع عنها، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أنها ستظل داعمة لكافة المساعي والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاعات وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وصون كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف.

الصراع العربي - الإسرائيلي
الإمارات
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
فلسطين
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
آخر الأخبار
نازحون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بخان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: أهالي غزة يواجهون «ظروفاً مزرية»
5 ديسمبر 2024
شاشة تعرض نتائج التصويت في الأمم المتحدة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
5 ديسمبر 2024
سيارة أحرقها مستوطنون في بلدة حوارة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستوطنون متطرفون يهاجمون بلدتين فلسطينيتين بالضفة الغربية
5 ديسمبر 2024
جندي إسرائيلي يجلس على أنقاض مبنى بعد تدميره في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
مقتل 50 فلسطينياً وإصابة العشرات بهجمات إسرائيلية في غزة
5 ديسمبر 2024
فلسطينيون نازحون من بيت لاهيا إلى جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تجدد رفضها القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين
5 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©