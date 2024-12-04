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علوم الدار

وكيل وزارة الخارجية يحضر حفل سفارة مملكة تايلاند باليوم الوطني

وكيل وزارة الخارجية يحضر حفل سفارة مملكة تايلاند باليوم الوطني
4 ديسمبر 2024 23:32

أبوظبي (وام)
حضر خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سورايوت شاسومبات، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. كما حضر الحفل، الذي أُقيم في فندق دوست تاني في أبوظبي، عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية التايلاندية المقيمة في الدولة. وأشاد السفير التايلندي، في كلمة له بهذه المناسبة، بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات ومملكة تايلاند. وتخلل الحفل عرض من التراث التايلاندي والموسيقى التايلاندية.
 

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