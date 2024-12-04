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الإمارات تعلن عن مساهمة مالية لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين

الإمارات تعلن عن مساهمة مالية لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
5 ديسمبر 2024 00:08

أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن مساهمة مالية وقدرها 200 ألف دولار أميركي لعام 2025 لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين خلال مؤتمر التعهدات السنوي للمفوضية.
وخلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، عبّر فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على دعمها لقضايا اللاجئين وعلى مساهمتها في مؤتمر التعهدات.
وفي بيانه أمام المؤتمر، عبّر سعادة السفير جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف، عن تقدير دولة الإمارات لما تبذله المفوضية من جهود كبيرة من أجل تخفيف معاناة اللاجئين في جميع أنحاء العالم وحمايتهم، مجدداً التزام دولة الإمارات الثابت بدعم الجهود الدؤوبة التي تبذلها المفوضية لتوفير الحماية المنقذة للحياة والمساعدة الأساسية لملايين اللاجئين والنازحين حول العالم، مُشدداً على أنه من خلال دعم مهمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإننا نؤكد التزامنا الثابت بمبادئ الإنسانية والكرامة للجميع.
تم إنشاء مؤتمر التعهدات السنوي من قبل الجمعية العامة للإعلان عن تعهدات المساهمات الطوعية لبرنامج المفوضية.

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المصدر: وام
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