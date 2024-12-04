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شرطة الشارقة تسجل «صفر وفيات» خلال إجازة عيد الاتحاد الـ53

شرطة الشارقة تسجل «صفر وفيات» خلال إجازة عيد الاتحاد الـ53
5 ديسمبر 2024 00:21

الشارقة (الاتحاد)
أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة نجاح خطتها الأمنية والمرورية الشاملة التي نفذتها خلال احتفالات «عيد الاتحاد الـ53» وذلك من خلال تسجيل صفر وفيات وحوادث بليغة في كافة مدن الإمارة.وأوضحت الشرطة أن مركز العمليات استقبل 41,443 مكالمة عبر مركزي الاتصال 999 و901 على مستوى مدن الشارقة، مثمّنة التزام أفراد المجتمع بالإرشادات التوجيهية، وحرصهم على الاحتفال بأسلوب آمن يعكس القيم الوطنية.
وأشارت إلى أن نجاح الخطة الأمنية جاء بمشاركة 241 دورية، من خلال إعادة توزيع الدوريات الأمنية والمرورية، وتعزيز تواجدها في مواقع الاحتفالات والمتنزهات والأحياء السكنية، وكذلك على الطرق الداخلية والخارجية في مدينة الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى، مما أسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق الأمن والأمان للمجتمع، وتعزيز السلامة المرورية على الطرق والوصول إلى معدلات استثنائية تمثلت في «صفر وفيات» و«صفر حوادث بليغة».
وأشارت إلى أن مركز الاتصال 999 المخصص للحالات الطارئة استقبل وتعامل مع نحو 35,123 مكالمة، بينما تعامل مركز الاتصال 901 المخصص للحالات غير الطارئة مع 6,320 مكالمة.
ونوّهت إلى أن مركز العمليات رفع جاهزيته منذ بداية عطلة عيد الاتحاد، وعمل على تنسيق الجهود مع كافة غرف العمليات في المنطقتين الوسطى والشرقية، لضمان استجابة فعّالة لجميع المكالمات الواردة، وتوجيه استجابة سريعة لكافة الأحداث بما تستند إليه مستهدفات الخطة الاستراتيجية في تعزيز زمن الاستجابة، وتقديم خدمات نوعية للجمهور تلتزم بأعلى المعايير، وتسهم في تعزيز الثقة بكفاءة العمل الشرطي والأمني.
وأعربت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن شكرها وتقديرها لأفراد المجتمع على التزامهم بإظهار روح المسؤولية خلال احتفالات عيد الاتحاد الـ53، وحرصهم على التقيد بالإرشادات التوجيهية، ما انعكس إيجاباً على الأجواء العامة من خلال احتفالهم بأسلوب آمن يعكس القيم الوطنية في هذه المناسبة العزيزة التي تجمع تحت مظلتها كل مواطن ومقيم وزائر.

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