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«استشاري الشارقة» يطلع على مشاريع التطوير الحكومي

«استشاري الشارقة» يطلع على مشاريع التطوير الحكومي
5 ديسمبر 2024 00:25

الشارقة (وام)
  أطلعت الأمانة العامة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال لقائها اليوم، وفد الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بمقر المجلس، برئاسة أسماء راشد بن طليعة، الأمين العام للمجلس التنفيذي، على الدراسات الميدانية التي أجرتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والتي ساعدت في تحليل التحديات الحالية واقتراح حلول مستقبلية لتطوير الخدمات الحكومية، بما يلبي تطلعات المتعاملين، ويجعل تجربتهم أكثر سلاسة.حضر اللقاء أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري، وعدد من كوادر الأمانة العامة من المجلس، ومن جانب تنفيذي الشارقة العقيد الدكتور طارق جاسم المدفع، المستشار ضمن فريق التطوير الحكومي، وهنادي علي المهيري، مدير إدارة التطوير الحكومي، والمهندس عبدالله محمد الشحي، مدير إدارة تقنية المعلومات.
واستعرض اللقاء مشاريع التطوير الحكومي، حيث استعرض الوفد عدداً من الخطط والمبادرات المستقبلية التي تستند إلى معايير الجودة العالمية؛ بهدف تحقيق الكفاءة العالية وسعادة المتعاملين من خلال اعتماد حلول مبتكرة تسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات باستخدام منصة التقديم الموحدة. كما تم عرض مادة مرئية تسلط الضوء على توجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب الحاكم، رئيس المجلس التنفيذي، التي تؤكد أهمية تطوير الخدمات الحكومية والاهتمام بالإنسان كركيزة أساسية لتنمية الإمارة.
وأكدت أسماء راشد بن طليعة التزام الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بتطوير الخدمات وتحقيق رضا المتعاملين، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات تعزز تبادل الخبرات وتوحيد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.
ومن جانبه، أكد أحمد سعيد الجروان أهمية اللقاء كونه يعكس روح التعاون والتكامل بين المجلسين لدعم المشاريع التطويرية، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، مشيداً بالدور الريادي للمجلس التنفيذي في هذا المجال.

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