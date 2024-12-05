المركز الوطني للأرصاد يسجل زلزالاً غرب إيران

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة غرب إيران، اليوم.
وسجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزالاً بقوة 5.5 درجة في غرب إيران الساعة 08:02، الموافق 05/12/2024 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.
سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 5.5 درجة في غرب إيران الساعة 08:02، الموافق 05/12/2024 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) December 5, 2024