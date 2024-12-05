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علوم الدار

المركز الوطني للأرصاد يسجل زلزالاً غرب إيران

زلزال
5 ديسمبر 2024 08:33

 ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة  غرب إيران، اليوم.

وسجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزالاً بقوة 5.5 درجة في غرب إيران الساعة 08:02، الموافق 05/12/2024 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

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تنبيه من "الوطني للأرصاد"

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
زلزال
إيران
المركز الوطني للأرصاد
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