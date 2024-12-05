منصور بن زايد يوجه بإقامة سباق قدرة للخيول العربية

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنظم جمعية الإمارات للخيول العربية، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، أول سباق للقدرة للخيول العربية.

وتأتي مبادرة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الاهتمام بالخيل العربي الأصيلة ورعايتها ورفعة شأنها في مختلف دول العالم، وتعزيز حضورها في أهم الفعاليات والسباقات العالمية، والعمل على توسيع قاعدة انتشارها.

وتعكس المبادرة دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الكبير لسباقات القدرة، بالإضافة إلى جهود سموه في تعزيز مكانة الخيل العربي الأصيل على الصعيدين المحلي والدولي، كما تسهم في تسليط الضوء على الخيول العربية الأصيلة وصفاتها في التحمل والقدرة على الركض في السباقات الطويلة.وتسهم المبادرة أيضاً في فتح آفاق جديدة للملاك والمربين، وتنمي روح التنافس بينهم، بما يصب في تعزيز مكانة الدولة وقدرتها على ابتكار المزيد من الأنشطة. وتقدم الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، بهذه المناسبة، بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعمه للفروسية بصورة عامة، وللخيول العربية على وجه الخصوص.

وأشاد بأهمية تخصيص سباق للخيول العربية، ضمن سباقات القدرة والتحمل، مشيراً إلى أنه تم تحديد موعده وسيقام في الوثبة بتاريخ 26 يناير المقبل لمسافة 100 كم.وقال إن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، من أكبر الداعمين للخيول العربية في مختلف أرجاء العالم، وتخصيص هذا السباق يعزز مكانة الخيل العربية، ويشجع المهتمين بها للحفاظ على سلالاتها النادرة، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من تراثنا الثقافي.

وأعرب الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، عن ثقته بأن هذا السباق سيكون له الأثر الكبير في رياضة القدرة، وإبراز المزيد من صفات الخيول العربية، وأنه سيحدث تطوراً في سباقات القدرة، كما سيسهم في جذب المزيد من الاهتمام من قبل الملاك والمربين بالخيول العربية.