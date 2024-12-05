الخميس 5 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد يوجه بإقامة سباق قدرة للخيول العربية

منصور بن زايد يوجه بإقامة سباق قدرة للخيول العربية
5 ديسمبر 2024 09:44

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنظم جمعية الإمارات للخيول العربية، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، أول سباق للقدرة للخيول العربية.

 

وتأتي مبادرة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الاهتمام بالخيل العربي الأصيلة ورعايتها ورفعة شأنها في مختلف دول العالم، وتعزيز حضورها في أهم الفعاليات والسباقات العالمية، والعمل على توسيع قاعدة انتشارها.
وتعكس المبادرة دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الكبير لسباقات القدرة، بالإضافة إلى جهود سموه في تعزيز مكانة الخيل العربي الأصيل على الصعيدين المحلي والدولي، كما تسهم في تسليط الضوء على الخيول العربية الأصيلة وصفاتها في التحمل والقدرة على الركض في السباقات الطويلة.وتسهم المبادرة أيضاً في فتح آفاق جديدة للملاك والمربين، وتنمي روح التنافس بينهم، بما يصب في تعزيز مكانة الدولة وقدرتها على ابتكار المزيد من الأنشطة. وتقدم الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، بهذه المناسبة، بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعمه للفروسية بصورة عامة، وللخيول العربية على وجه الخصوص.

أخبار ذات صلة
الإمارات تحصد 8 ميداليات في عالمية دبي للقفز بالمظلات
«النخبة العالمية» يخوضون «النزالات الحماسية» في «أبوظبي إكستريم»

وأشاد بأهمية تخصيص سباق للخيول العربية، ضمن سباقات القدرة والتحمل، مشيراً إلى أنه تم تحديد موعده وسيقام في الوثبة بتاريخ 26 يناير المقبل لمسافة 100 كم.وقال إن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، من أكبر الداعمين للخيول العربية في مختلف أرجاء العالم، وتخصيص هذا السباق يعزز مكانة الخيل العربية، ويشجع المهتمين بها للحفاظ على سلالاتها النادرة، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من تراثنا الثقافي.

وأعرب الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، عن ثقته بأن هذا السباق سيكون له الأثر الكبير في رياضة القدرة، وإبراز المزيد من صفات الخيول العربية، وأنه سيحدث تطوراً في سباقات القدرة، كما سيسهم في جذب المزيد من الاهتمام من قبل الملاك والمربين بالخيول العربية.

المصدر: وام
منصور بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
فيورنتينا يتجرع «كأس العذاب»!
الرياضة
فيورنتينا يتجرع «كأس العذاب»!
اليوم 11:30
النيابة تطالب بسجن شقيق بوجبا في قضية الابتزاز!
الرياضة
النيابة تطالب بسجن شقيق بوجبا في قضية الابتزاز!
اليوم 11:24
الإمارات تحصد 8 ميداليات في عالمية دبي للقفز بالمظلات
الرياضة
الإمارات تحصد 8 ميداليات في عالمية دبي للقفز بالمظلات
اليوم 11:22
مبابي «كابوس مزمن» يُفجّر ريال مدريد !
الرياضة
مبابي «كابوس مزمن» يُفجّر ريال مدريد !
اليوم 11:20
«النخبة العالمية» يخوضون «النزالات الحماسية» في «أبوظبي إكستريم»
الرياضة
«النخبة العالمية» يخوضون «النزالات الحماسية» في «أبوظبي إكستريم»
اليوم 11:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©