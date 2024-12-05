افتتاح فعاليات الدورة الأولى لـ "أسبوع أبوظبي للأعمال"

افتتح معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، الدورة الأولى لأسبوع أبوظبي للأعمال، الذي تُقام فعالياته في مركز أدنيك أبوظبي من 4 إلى 6 ديسمبر الجاري، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار.

واطّلع معاليه على مختلف الفعاليات المصاحبة لأسبوع أبوظبي للأعمال، ومن أبرزها "معرض منظومة الأعمال في أبوظبي"، الذي يهدف إلى التعريف بالفرصالاستثمارية التي تتيحها المنظومة الداعمة للأعمال في الإمارة، تماشياً مع رؤيتها الاقتصادية المستقبلية.

والتقى معاليه عدداً من رواد الأعمال والمستثمرين وقادة المؤسسات والشركاتالمحلية والعالمية، لمناقشة توجهات المشهد الاقتصادي، والامتيازات التحفيزية التي تمنحها الإمارة لتشجيع الاستثمار وإنشاء الشركات والأعمال في مختلف مناطق إمارة أبوظبي بما يسهم في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي.

وأكّد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان على أهمية هذا الحدث الذي يُعد منصة لاستقطاب قادة القطاعين العام والخاص ورواد الأعمال والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لتعزيز التعاون ودفع جهود التنمية المستدامة من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية، واتخاذ أبوظبي مركزاً لتوسيع نطاق الأعمال إلى باقي أسواق المنطقة.

واستقطب الحدث أكثر من 10000 من صنّاع القرار وكبار المسؤولين التنفيذيينوالمستثمرين ورواد الأعمال من حول العالم، فضلاً عن أكثر من 150 من المتحدثين من قادة الأعمال ونخبة من المفكرين والأكاديميين لمناقشة واستكشاففرص استثمارية جديدة وإقامة شراكات استراتيجية من خلال منظومة الأعمال في أبوظبي، من أجل دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويقدم أسبوع أبوظبي للأعمال 10 فعاليات رئيسية متخصصة تسلّط الضوء علىجهود أبوظبي لتعزيز منظومتها الاقتصادية ودورها كقوة اقتصادية رائدة،وتعكس رؤية القيادة الرشيدة بتسريع النمو وتوفير خدمات متقدمة للأعمال والشركات. ويستضيف الحدث مجموعة واسعة من الجلسات والندوات الحوارية بمشاركة قادة قطاع الأعمال وشخصيات عالمية مؤثرة للمشاركة في الفعاليات المصاحبة لأسبوع أبوظبي للأعمال، ومن أهمها "قمة أبوظبي للأعمال"، و"منتدى الابتكار"، و"منتدى التسويق" و"القمة العالمية للصناعة والتصنيع"، و"منتدى الشركات العائلية"، وغيرها من الفعاليات.