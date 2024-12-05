احتفال سفارة الإمارات في بكين بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53

ضمن احتفالات عيد الاتحاد في دولة الإمارات أقامت سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية حفل استقبال بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 ، بحضور سوهرات زاكير نائب رئيس اللجنة الدائمة الرابعة عشرة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والذي شهد عدداً من الفعاليات والأنشطة التي تعزز من الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.



على أرض العاصمة بكين التي تزينت بعرسٍ احتضن مناسبةً غالية على قلوبنا ، مناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين، عيدُ الاتحاد الذي حمل في طياتهِ مسيرةَ والدِنا المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ، مسيرةٌ تحكي إنجازَ دولةِ الإمارات وثقافتَها وحضارتَها ، المراكزُ الأولى والعالميةُ التي شهدناها وتصدٌرنا في القمم ، مراكزٌ عالميةٌ تحققت بفضل قادةٍ لا يرون المستحيل خياراً وبفضل شعبٍ يعمل يُخلص لرفعة هذا الوطن .

حضر الحفل سوهرات زاكير نائب رئيس اللجنة الدائمة الرابعةَ عشرةَ للمجلسِ الوطني لنواب الشعب الصيني.

وكان في مقدمة مستقبلي الضيوف معالي حسين إبراهيم الحمادي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية وأعضاءُ السِفارة والملحقّيةِ العسكرية، بحضور عددٍ من المسؤولين بوزارة الخارجية الصينية وكبار الشخصيات ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدينَ لدى بكين وشخصيات من قطاع المال والأعمال والاستثمارِ والإعلام وممثلي المؤسسات العلمية والتجارية والثقافية، وعدد من المواطنين والطلبة الإماراتيين المبتعثين للدراسة في الجامعات والمعاهد الصينية، حيث امتلأت القاعة بالمهنئين.



تشهد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية حقبة ذهبية وتحظى باهتمام خاص من قيادة البلدين، حيث تتواصلُ الزياراتُ رفيعةُ المستوى المستمرةُ من الجانبين وكذلك تتواصلُ الشعوب فيما بينها ففي لوحة إبداعية ولهجاتٍ مختلطة يتحدثُ الصيني باللغة العربية ليُهنئ دولة الإمارات في عيدها.

وزار الحضورُ المعرض المصاحب للاحتفال الذي احتوى على صورٍ ومطبوعات تؤرّخ مسيرة النهضة التي شهدتها وتشهدها الدولة.

كما تضمن الحفل فيديو عن انجازات دولة الإمارات، وعروضاً فنية تعكسٌ تراث البلدين وتقاليدَهما، وقدمت الفرق الشعبيةٌ رقصة "اليولة" التراثية التي أمتعت الحضورَ، بجانب فرقٍ صينيةٍ قدمت عروضاً مبهرةً ، هذا هو احتفال دولة الإمارات الذي فاح عبير عطره داخل الدولة وخارجها.

احتفال دولة الإمارات في بكين بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53



تقرير: مها ياسر#مركز_الاتحاد_للأخبار#عيد_الاتحاد#عيد_الاتحاد53#عيد_الاتحاد_الـ53 pic.twitter.com/K7E6CDy73D — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) December 4, 2024