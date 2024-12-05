مطار زايد الدولي يحصد لقب "أجمل مطار في العالم"

حصد مطار زايد الدولي (AUH) جائزة "أجمل مطار في العالم" من جوائز "بري فرساي" العالمية للهندسة المعمارية والتصميم، تقديراً لتصميمه المعماري المتميز في فئة المطارات، وذلك خلال حفل أقيم بالمقر الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في باريس، حيث يتزامن هذا الفوز مع الذكرى السنوية الأولى لتشغيل المطار واحتفالات عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحصد مطار زايد الدولي المركز الأول في هذه الفئة المرموقة متفوقاً على منافسين عالميين، ليرسي بذلك معياراً جديداً للتميز في مجال المطارات على مستوى العالم.

يمثل تصميم مطار زايد الدولي، والمزدان بزخارف هندسية إسلامية، تجسيداً رائعاً لتناغم البيئة الطبيعية والإرث الثقافي لإمارة أبوظبي، ففي قلب المطار تتألق "سنا النور"، إحدى أكبر المعالم الفنية البيئية في الشرق الأوسط، والتي يعمل قطرها الذي يصل إلى 30 متراً على توزيع الإضاءة والتهوية بين طوابق صالات المطار بذكاء وفاعلية، ما يعزز من كفاءة استهلاك الطاقة في المبنى بنسبة 10%.

تُبرز الجائزة التصميم المبتكر لمطار زايد الدولي، الذي يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والإرث الثقافي الغني لدولة الإمارات، والذي يمتد على مساحة 742,000 متر مربع، ويتميز بشكل X الفريد، والقدرة على استيعاب ما يصل إلى 11,000 مسافر في الساعة و79 طائرة في الوقت ذاته، وهو ما يُضاعف السعة السابقة، حيث أصبح بإمكان المطار إدارة ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً، مع وجود خطط لإطلاق تسع نقاط لمراقبة الهوية البيومترية بحلول عام 2025.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «يجسّد مطار زايد الدولي رؤية الإمارات لمستقبل قطاع الطيران؛ حيث يتجلى الطموح والابتكار في تصميمه، والتزامه بتعزيز تجارب السفر عبر المطارات. إن الفوز بهذه الجائزة مرموقة يعد مصدر فخر لنا في مطارات أبوظبي، وتكتسب أهمية إضافية لتزامنها مع الذكرى السنوية الأولى للبدء بتشغيل المطار واحتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ53. وأود بهذه المناسبة أن أعرب عن خالص امتناني لمعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي؛ وكون بيدرسن فوكس، الشركة المعمارية التي صممت هذه التحفة الفنية؛ وجميع الشركاء وفرق العمل في مطارات أبوظبي».

يتوج الفوز بهذا اللقب التقدير العالمي لمطار زايد الدولي على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، حيث أصبح المطار الأسرع نمواً في الشرق الأوسط من حيث سعة المقاعد، وحقق درجة عالية من رضا العملاء وفقاً لمعايير جودة خدمة المطارات المتميزة من المجلس الدولي للمطارات، لينضم إلى قائمة أفضل المطارات في العالم، وواصل المطار تحقيق أرقام استثنائية على صعيد حركة الركاب التي شهدت زيادة ثابتة ربع سنوية، حيث قدّم المطار خدمات لأكثر من 21 مليون مسافر حتى 30 سبتمبر 2024.

ويعد الإنجاز دليلاً على تفاني ما يزيد على 25,000 عضو من فريق عمل المطار الذين أسهموا في تطويره وإطلاق عملياته التشغيلية في نوفمبر 2023، ما يعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة، ويؤكد التزام الإمارة بالابتكار والتميُّز في قطاع الطيران.