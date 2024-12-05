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علوم الدار

حمدان بن محمد: دبي تواصل صنع المستقبل.. والمواطن أولوية في كل قرار ومشروع

حمدان بن محمد: دبي تواصل صنع المستقبل.. والمواطن أولوية في كل قرار ومشروع
5 ديسمبر 2024 16:49

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، عبر حسابه على منصة «إكس»: «خلال لقاء في مجلس زعبيل مع أعيان البلاد والوزراء وكبار المسؤولين، ناقشنا ما حققته دولتنا العزيزة من إنجازات خلال الفترة الماضية، وتبادلنا الآراء حول المشاريع والمبادرات القادمة التي ترسخ الريادة الإماراتية في مختلف المجالات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي صنع المستقبل وإلهام الجميع، وهذه الريادة تتطلب جهوداً مضاعفة، وشراكات قوية، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق طموحات أهل دبي، والمواطن سيبقى دائماً أولوية في كل مبادرة نطلقها، وكل قرار نتخذه، وكل مشروع ننفذه، لضمان أفضل جودة حياة له ولعائلته».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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