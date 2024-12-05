الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:02 والمد الثاني عند الساعة 06:28، والجزر الأول عند الساعة 08:34 والجزر الثاني عند الساعة 23:04،

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:03 والمد الثاني عند الساعة 01:39، والجزر الأول عند الساعة 18:46 والجزر الثاني عند الساعة 08:03.