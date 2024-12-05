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علوم الدار

سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية

سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية
5 ديسمبر 2024 19:00

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، اليوم اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بالداخلية، وناقشنا نتائج المؤشرات الإستراتيجية في المجالات المرورية والجنائية والسلامة المدنية، واستعرضنا الجاهزية الاستباقية المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة المخاطر المحتملة، بالإضافة إلى مناقشة مستويات التقدم في مكافحة الجرائم الإلكترونية والظواهر الإجرامية الحديثة، وقمنا بتقييم الخطط الراهنة وأفضل السبل لتحقيق مؤشرات "نحن الإمارات" بما يضمن استدامة تعزيز الشعور بالأمن والأمان لكافة أفراد مجتمع الإمارات».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
الإمارات
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