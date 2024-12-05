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علوم الدار

رئيس الدولة يزور حاكم عجمان

رئيس الدولة يزور حاكم عجمان
5 ديسمبر 2024 19:37

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، أخاه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وذلك في إطار نهج التواصل الأصيل الذي يحرص سموه وحكام دولة الإمارات على تعزيزه منذ تأسيس الدولة.

وتبادل سموهما التهاني بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات. وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن، مؤكدين أن قيادة دولة الإمارات تواصل السير على النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن حمل الأمانة بعده، والذي وضع المواطن على قمة الأولويات، وجعل تمكينه محور خطط التنمية خلال مختلف المراحل التي مرت بها الدولة والمراحل المقبلة بإذن الله.

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حضر اللقاء كل من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
الإمارات
حميد بن راشد النعيمي
محمد بن زايد
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