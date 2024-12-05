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«التنمية الأسرية» تنظم ملتقى جودة حياة الأسرة 2024

أنشطة تفاعلية للأطفال (من المصدر)
6 ديسمبر 2024 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت مؤسسة التنمية الأسرية، «ملتقى جودة حياة الأسرة 2024»، تحت شعار «مجتمعنا يجمعنا»، في جميع مراكز المؤسسة في (أبوظبي، والعين، ومنطقة الظفرة)، ضمن خدمة وفعاليات «تعزيز جودة حياة الأسرة».
يهدف الملتقى إلى تعزيز جودة حياة الأسرة والمجتمع، وذلك من خلال مجموعة من الفعاليات والورش المتنوعة التي تناسب جميع الفئات العمرية.
وقالت بهية المرزوقي، رئيس قسم تنمية مهارات وقدرات الشباب في مؤسسة التنمية الأسرية: «يعد الملتقى بمثابة فرصة لتعزيز التواصل مع الجمهور، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وتقوية العلاقات الإيجابية بين أفراد الأسرة، مشيرة إلى أن المؤسسة تسعى إلى تقديم برامج مبتكرة تعزز القيم، وتشجع الأفراد على المشاركة في الأنشطة التفاعلية».
وأضافت: يوفر الملتقى أساليب عملية تفاعلية بين أفراد الأسرة تجمع بين المتعة واكتساب المهارات، وتمكين الأفراد من تنمية وتقييم قدراتهم وتفاعلهم اليومي، وتقوية علاقاتهم مع أفراد أسرهم، وتحديد مجالات تطويرها بما يحقق سعادة الفرد والأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى تعزيز مهارات تبادل الاهتمام العاطفي والذكاء المجتمعي والتسامح والتمكن من تطبيقها في حياتهم.
وتابعت المرزوقي: تضمن الملتقى فعاليات وورشاً تفاعلية متنوعة منها: (ورشة السينما الاجتماعية، وورشة درب سعادتي، وورشة اكتشفني بحب، وأبدع مع أسرتي، وزراعة الشتلات، والشرطي الصغير، ومعرض الأسر المنتجة، والتاجر الصغير، ومسابقات رياضية وتراثية، وعرض الخيول، وفقرات توعوية، وفقرة موسيقية).
وأوضحت: يأتي هذا الملتقى ضمن «خدمة تعزيز جودة حياة الأسرة» بهدف ترسيخ مفاهيم ومهارات تعزيز جودة الحياة لدى أفراد الأسرة والمجتمع كافة، وذلك لتحقيق السعادة والرفاه، وتنمية قدرات تعزيز جودة الحياة الرقمية والترابط في العلاقات الاجتماعية، وترسيخ قيم العطاء والتعاون والتسامح والذكاء المجتمعي، وإكسابهم المهارات التي تعزّز العلاقات الأسرية الإيجابية، بالإضافة إلى توفير أساليب تفاعلية بين أفراد الأسرة والمجتمع في جو اجتماعي يجمع بين المتعة واكتساب المهارات.

أبوظبي
حياة الأسرة
التنمية الأسرية
مؤسسة التنمية الأسرية
الإمارات
الحياة الأسرية
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