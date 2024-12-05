الجمعة 6 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشؤون الإسلامية» تخرّج أئمة وخطباء من تنزانيا

عمر الدرعي خلال تخريج الأئمة والخطباء (من المصدر)
6 ديسمبر 2024 01:06

أبوظبي (الاتحاد)
احتفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بتخريج الدفعة الثانية من الأئمة والخطباء القادمين من جمهورية تنزانيا، والذين تلقوا دورةً تدريبيةً في الخطاب الديني من قبل الهيئة بهدف تأهيليهم ورفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم، ليتمكنوا من الإسهام في نشر قيم التسامح والتعايش والسلام التي يؤكدها ديننا الإسلامي، وتعد منهجاً راسخاً لدولة الإمارات نابعاً من عقيدتها وقيمها الإنسانية المتوارثة.
يأتي ذلك ضمن البرنامج السنوي لتأهيل وتدريب الأئمة الدوليين «2024».
وتقدم الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، خلال حفل التكريم الذي عقد في مقر الهيئة الرئيس في أبوظبي، بالشكر للأئمة والخطباء على حضورهم الدورة، مشيداً بعمق العلاقات وتطورها بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تنزانيا، مؤكداً الدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في نشر السلام عبر العديد من المبادرات التي تستهدف إشاعة المودة والتعاون والأخوة الإنسانية بين الشعوب.
من جانبهم، عبر الأئمة والخطباء التنزانيون عن خالص شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وقياداتها الرشيدة، مشيدين بحرصها على مد جسور التعاون مع كل الدول الشقيقة والصديقة ودعم الجوانب الإنسانية التي تحقق الطمأنينة والسلامة والعيش الكريم للمجتمعات، مبدين إعجابهم بتجربة الهيئة في الارتقاء بالخطاب الديني ومواكبته لمتغيرات الحياة ومتطلبات المجتمع.

أخبار ذات صلة
خافيير كولومينا لـ«الاتحاد»: الإمارات من الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي المالي ينطلق الأسبوع المقبل

إلى ذلك، شارك وفدٌ من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة برئاسة أحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة بالإنابة وعدد من المسؤولين فيها، في مؤتمر «الزكاة والضريبة والجمارك» الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض يومي 4 و5 ديسمبر 2024م تحت شعار «نرسم المستقبل لاقتصادٍ مستدامٍ وأمنٍ معزز»، بحضور جمعٍ من الخبراء وصناع القرار والقادة من مختلف أنحاء العالم.
وأكدت الهيئة حرصها على التفاعل والمشاركة في المؤتمرات والأنشطة والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية التي تعزز التعاون والتكامل بين الدول والمؤسسات الدينية، وتساهم في تنمية وتحقيق الأهداف المشتركة، بما يلبي الطموحات، ويوفر المتطلبات، من خلال الاستفادة من تبادل الخبرات والدراسات والأبحاث، وطرح الرؤى والأفكار والاقتراحات ومناقشتها، بما يعزز الأهداف المطروحة.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
الإمارات
هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف
تنزانيا
عمر حبتور الدرعي
أئمة المساجد
خطباء المساجد
الخطاب الديني
آخر الأخبار
خافيير كولومينا
الأخبار العالمية
خافيير كولومينا لـ«الاتحاد»: الإمارات من الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي
6 ديسمبر 2024
انتشال ضحايا من تحت ردم المنازل في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف خدماته بسبب نفاد الوقود
6 ديسمبر 2024
الدمار في قرية العديسة جنوبي لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: الأولوية تتمثل في وقف الخروقات وتعزيز انتشار الجيش
6 ديسمبر 2024
عائلات فلسطينية تنزح من بيت لاهيا إلى جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تدعو لتكثيف الجهود لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة
6 ديسمبر 2024
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي المالي ينطلق الأسبوع المقبل
اقتصاد
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي المالي ينطلق الأسبوع المقبل
6 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©