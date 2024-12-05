الجمعة 6 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تفتتح 10 مراكز ولادة في أفغانستان

ريم الهاشمي
6 ديسمبر 2024 01:06

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
خافيير كولومينا لـ«الاتحاد»: الإمارات من الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي المالي ينطلق الأسبوع المقبل

افتتحت الإمارات، 10 مراكز ولادة ورعاية المرأة في سبع ولايات بجمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة، وذلك ضمن برنامج الإمارات للتنمية المتكاملة في أفغانستان، الهادف إلى تعزيز البُنى التحتية الأساسية في شتى القطاعات التنموية، لاسيما قطاع الرعاية الصحية.
وبذلك تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية والتنموية، في إطار سياسة المساعدات الخارجية والمشروعات والبرامج الإنمائية إلى مختلف دول العالم، بإشراف وتنفيذ مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في أفغانستان.
وأوضحت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أنّ دولة الإمارات - وبحرص من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل أعمالها الإنسانية والخيرية والتنموية في أفغانستان، حيث تم يوم الاثنين 2 ديسمبر الجاري افتتاح 10 مراكز ولادة في سبع ولايات أفغانية مختلفة، بواقع مركزين في كل من: هيرات وقندهار وبكتيا، ومركز واحد في كل من: جلال آباد وهلمند وباكتيكا ومزار شريف.
وأشارت إلى تسجيل أول حالة ولادة لأنثى في اليوم التالي من افتتاح مركز ولاية مزار شريف، وسُميت المولودة فاطمة تيمّناً باسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات».
وأكدت معاليها على التزام دولة الإمارات بمساعدة المجتمعات والشعوب المُحتاجة، انطلاقاً من الإرث الإنساني الخالد للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في الاهتمام بالإنسان أينما كان، والعمل على توفير الخدمات الصحية الضرورية لمن يحتاجها في أنحاء العالم.

الإمارات
أفغانستان
ريم الهاشمي
رعاية المرأة
المساعدات الإماراتية
مساعدات الإمارات
آخر الأخبار
خافيير كولومينا
الأخبار العالمية
خافيير كولومينا لـ«الاتحاد»: الإمارات من الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي
6 ديسمبر 2024
انتشال ضحايا من تحت ردم المنازل في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف خدماته بسبب نفاد الوقود
6 ديسمبر 2024
الدمار في قرية العديسة جنوبي لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: الأولوية تتمثل في وقف الخروقات وتعزيز انتشار الجيش
6 ديسمبر 2024
عائلات فلسطينية تنزح من بيت لاهيا إلى جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر تدعو لتكثيف الجهود لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة
6 ديسمبر 2024
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي المالي ينطلق الأسبوع المقبل
اقتصاد
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي المالي ينطلق الأسبوع المقبل
6 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©