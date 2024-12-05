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علوم الدار

«الليوان للثقافة» تنظم «مؤتمر المرأة الإماراتية.. المستقبل الآن»

طحنون بن خليفة بن محمد خلال المؤتمر (من المصدر)
6 ديسمبر 2024 01:06

أبوظبي (وام)

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نظمت مؤسسة الليوان للثقافة والتراث أمس فعاليات مؤتمر «المرأة الإماراتية.. المستقبل الآن» في دورته السابعة، الذي أقيم تحت رعاية الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان رئيسة مؤسسة الليوان للثقافة والفنون، تحت شعار هذا العام «قوة المرأة».
حضر المؤتمر الذي أقيم في فندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان وعدد من السفراء والقيادات النسائية، إلى جانب نخبة من الخبراء في مجالات التمكين والتنمية.
وقام الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان بجولة في المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي ضم العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية التي تبرز دور المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات.
وبدأت فعاليات المؤتمر بالكلمة الافتتاحية للشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، ألقاها بالنيابة عنها الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، حيث قالت، إن إنجازات المرأة التي تحققت خلال العقود الماضية ترتبط بصورة كبيرة برؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوجيهاته في دعم المرأة وتعزيز مسيرتها، حيث عمل الشيخ زايد على تذليل جميع العقبات التي اعترضت طريقها اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً حتى أخذت مكانتها المرموقة في الدولة.
وأشارت إلى أن ما تحققه المرأة الإماراتية من إنجازات جاء أيضاً بدعم من رائدة النهضة النسائية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وما تمثله من أنموذج لابنة الإمارات في تحقيق الاستقرار المجتمعي والتوازن بين مسيرتها في التنمية الاقتصادية وتنشئة أجيال المستقبل.
وتقدمت بخالص التقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لاهتمامه المتواصل بالمرأة الإماراتية، حتى أصبحت تحتل مكانة رفيعة في جميع دول العالم، ولسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لدعم سموه الحثيث للمرأة الإماراتية وتعزيز دورها في كافة المجالات.
وتخلل المؤتمر ثلاث جلسات حوارية ركزت على موضوعات حيوية تمس حياة المرأة الإماراتية، الجلسة الأولى بعنوان «المرأة الإماراتية: ريادة عالمية وتنمية مستدامة»، تناولت الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية على الصعيدين المحلي والدولي، وكيف يمكن للمرأة أن تكون شريكاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.
وشارك في هذه الجلسة عدد من القيادات النسائية تحدثن عن تجربتهن الشخصية في تحقيق التوازن بين العمل والحياة.
فيما ركزت الجلسة الثانية بعنوان «المرأة الإماراتية: قائدة التغيير»، على كيفية مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق التغيير الإيجابي وناقشت المتحدثات الفرص المتاحة للمرأة الإماراتية لتولي أدوار قيادية في مختلف القطاعات.
وتناولت الجلسة الثالثة «أهمية الإرشاد النفسي في حياة المرأة»، حول أهمية الصحة النفسية ودورها في تعزيز قدرة النساء على مواجهة التحديات والضغوط اليومية، مما يمكنهن من تحقيق التوازن والاستقرار في حياتهن.
وتضمن المؤتمر محاضرة قدمتها موزة الهاملي بعنوان «رحلة إلى الذات» استعرضت مفاهيم عن كيفية اكتشاف الذات وتطوير المهارات الشخصية.
وفي ختام المؤتمر تم تكريم المحاضرين والداعمين والشركاء الاستراتيجيين الذين أسهموا في إنجاح المؤتمر.

مؤتمر المرأة الإماراتية المستقبل الآن
مؤتمر المرأة الإماراتية
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الإمارات
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