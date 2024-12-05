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الشيخة فاطمة: حلول مبتكرة ومستدامة لتحديات تواجه النساء

الشيخة فاطمة: حلول مبتكرة ومستدامة لتحديات تواجه النساء
6 ديسمبر 2024 01:07

أبوظبي (وام)

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استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أمس، في قصر البحر بأبوظبي، سيدة أميركا الأولى الدكتورة جل بايدن قرينة جو بايدن الرئيس الأميركي التي تزور البلاد حالياً. 
شهد اللقاء استعراضاً للعلاقات التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيزها بما يعود بالنفع على المصالح المشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التعاون بين المنظمات النسائية في كلا البلدين، وبما يسهم في دعم وتمكين المرأة، ويعزز الاستقرار الأسري.
ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بزيارة قرينة الرئيس الأميركي، معربة عن تطلعها لأن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجالات العمل النسائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، مشيرة سموها إلى أن الشراكات الاستراتيجية والتعاون الدولي بين البلدان الصديقة يسهم في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجه النساء في مختلف أنحاء العالم.
وأكدت سموها، أن المرأة الإماراتية تؤدي دوراً فاعلاً في مختلف قطاعات العمل الوطني، حيث بات لها مساهماتها الحيوية في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة، لافتة سموها إلى أن دعم القيادة الرشيدة لابنة الإمارات مكّنها من تحقيق إنجازات نوعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

دعم المرأة الإماراتية
من جانبها، ثمنت الدكتورة جل بايدن، دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم المرأة الإماراتية، ومبادراتها المتواصلة لرعاية الأمومة والطفولة وحماية النشء، مبدية إعجابها بوصول المرأة الإماراتية إلى أرقى مواقع العمل والإنتاج بمختلف الميادين. 
وعبّرت سيدة أميركا الأولى عن إعجابها بالتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، مشيدةً بما حققته الدولة من نهضة شاملة انعكست إيجاباً على جميع مناحي الحياة، بما في ذلك تمكين المرأة التي تعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع ونهضته.
حضر اللقاء، عدد من الشيخات والوزيرات والقيادات النسائية، ومارتینا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة والوفد المرافق لقرينة الرئيس الأميركي.

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