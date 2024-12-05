سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس البرتغال

لشبونة (وام)

قدم أحمد عبدالرحمن المحمود أوراق اعتماده إلى فخامة مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال سفيراً لدولة الإمارات، وذلك خلال اللقاء الذي عقد بقصر بيليم في لشبونة.

‎ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

‎من جانبه، حمّل فخامة دي سوزا السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.‎

وتمنى فخامته للسفير أحمد المحمود التوفيق في مهام عمله لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

و‎من جانبه، أعرب المحمود عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية البرتغال وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات بما يساهم في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين. ‎وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات والبرتغال وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

