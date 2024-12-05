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حمدان بن محمد: الإمارات تمضي بثبات نحو ترسيخ موقعها الريادي

حمدان بن محمد خلال لقائه أعيان البلاد والوزراء وكبار المسؤولين في مجلس زعبيل (وام)
6 ديسمبر 2024 01:08

دبي (الاتحاد)
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دولة الإمارات تمضي بثبات نحو ترسيخ موقعها الريادي في مختلف المجالات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً سموه إلى أن دولتنا بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل صنع المستقبل وإلهام الجميع، وتحقيق الريادة ضمن مختلف المجالات.

كما أكد سموه أن تحقيق الريادة يتطلب جهوداً مضاعفة، وشراكات قوية، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق طموحات أهل دبي، وأن المواطن سيبقى دائماً أولوية في كل المبادرات التي تطلقها دبي، وكل قرار يُتخذ، وكل مشروع يتم تنفيذه، لضمان أفضل جودة حياة للفرد والمجتمع.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لعدد من أعيان البلاد والوزراء وكبار المسؤولين، وذلك في مجلس زعبيل.

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وأشاد سمو ولي عهد دبي بالنتائج القوية لمختلف القطاعات الحيوية في دبي، والتي تعكس مدى الثقة التي تتمتع بها دبي في الأوساط الاقتصادية الإقليمية والدولية، لافتاً سموه إلى الأهداف الكبيرة التي حددتها أجندة دبي الاقتصادية للعقد المقبل، لا سيما على صعيد الحركة التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

وتجاذب سموه الحديث مع الحضور، حول ما حققته دولة الإمارات من إنجازات خلال الفترة الماضية، كما تبادل سموه الآراء حول المشاريع والمبادرات المستقبلية التي ترسخ الريادة الإماراتية في مختلف المجالات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً ترابط المنظومة الاقتصادية لإمارة دبي، ودورها في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في دبي، في ضوء الأسس القوية التي انطلقت منها الشراكة القوية مع القطاع الخاص التي تحرص القيادة الرشيدة على إحاطتها بكافة أسباب النجاح.

من جانبهم، أعرب الحضور عن عميق تقديرهم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والدعم الكبير الذي تحيط به القيادة الرشيدة لمختلف القطاعات، لاسيما قطاع الأعمال الذي يشكل أحد أهم الروافد الداعمة لاقتصاد دبي، واعتزازهم بما يلقونه في دبي من دعم وتشجيع مستمرين، وما يلمسونه من جهود حثيثة هدفها جعل دبي أفضل مدينة للعيش والعمل.

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