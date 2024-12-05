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«إيدج» تُسلم أنظمة اتصالات آمنة ومتقدمة لـ«سينسيبام» البرازيلية

«إيدج» تُسلم أنظمة اتصالات آمنة ومتقدمة لـ«سينسيبام» البرازيلية
6 ديسمبر 2024 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، ووكالة إدارة وتشغيل نظام حماية الأمازون «سينسيبام»، التابع لوزارة الدفاع البرازيلية، والمخصص لإدارة وحماية مناطق الأمازون القانوني والأمازون الأزرق في البرازيل، خطاب نوايا يؤكد اهتمام الوكالة بالحصول على نظام اتصالات آمن للغاية.
وسيجري نشر النظام بالشراكة مع «سيات»، الشركة البرازيلية المتخصصة في الأسلحة الذكية وأنظمة الدفاع المتقدمة، والتي تمتلك «إيدج» حصة 50 بالمئة منها.
ويدمج نظام الاتصالات الآمن بين هواتف كاتم «إكس 3 إم» الذكية فائقة الأمان من «إيدج»، ورابط الاتصالات عبر الأقمار الصناعية للقيادة والتحكّم من «سيات»، مع أجهزة راديو من إنتاج «صناعة المواد العسكرية البرازيلية».

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